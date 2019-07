Grüne bleiben bei Nein zu von der Leyen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die Grünen im Europaparlament bleiben nach Worten des Abgeordneten Sven Giegold bei ihrem Nein zu Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin.



Auch nach den jüngsten Zusagen der Kandidatin habe sich die Position der Fraktion nicht geändert, erklärte Giegold am Montag.

"Wir brauchen nicht nur mehr Einsatz im Kampf gegen die Klimakrise", sagte Giegold der Deutschen Presse-Agentur. "Europa muss auch mit mehr Entschlossenheit dem Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in manchen Mitgliedsstaaten entgegentreten und politische Lösungen finden, die das Sterben im Mittelmeer beenden." Von der Leyen dürfe nicht schwammig bleiben und nach der Unterstützung der Rechten und Demokratiefeinde schielen. Sonst drohe sie zur Kandidatin von Orbans Gnaden zu werden.

"Damit sie eine Chance auf die Unterstützung einer pro-europäischen Mehrheit gewinnt, braucht es glaubhafte und stärkere Zusagen als die, die bisher auf dem Tisch liegen", fügte Giegold hinzu.

Von der Leyen stellt sich am Dienstag im Europaparlament der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin. Am Mittwoch will sie als Verteidigungsministerin zurücktreten. Am Montag warb sie mit neuen Zusagen in zwei Briefen an Sozialdemokraten und Liberale um Unterstützung. Die Grünen hatten bereits vorige Woche ein Nein angekündigt./vsr/DP/he