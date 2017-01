Grüne Woche eröffnet - Schmidt wirbt für Agrarexporte

BERLIN (dpa-AFX) - Die Agrarmesse Grüne Woche in Berlin ist eröffnet.



Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sprach sich bei der Auftaktfeier am Donnerstagabend für eine weitere Förderung von Agrarexporten aus. Dies sei eine der notwendigen Grundlagen für den Erfolg der Landwirtschaft in Deutschland, sagte der CSU-Politiker. Mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump und einem EU-Austritt Großbritanniens könnten sich Handelsbeziehungen neu ausgestalten. Dabei gebe es eine "Pflicht zum überlegten Handeln". Für die Besucher öffnet die Messe an diesem Freitag. Bis 29. Januar präsentieren sich 1650 Aussteller aus 66 Ländern. Diesjähriges Partnerland ist Ungarn./sam/brd/DP/he