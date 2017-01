Grüne Woche aktuell: 24. Januar 2017 (FOTO)

Berlin (ots) -Aktuelles Pressematerial von der IGW 2017 steht Ihnen online(www.gruenewoche.de/PresseService/) zur kostenfreien Nutzung sowiefür die Recherche zur Verfügung.Aktuelle Hinweise:- Die Messe Berlin begrüßt am 25. Januar um 13.30 Uhr den 200.000.Besucher der Grünen Woche 2017 mit einem Präsentkorb aus der Biohalle(Südeingang).- Geburtstags-Fototermin Zuchtbulle "Ex-Machina" (1.620 Kg) am 25.Januar um 12 Uhr in der Tierhalle 25, Stand 110.Grüne Woche-Zahl des Tages:Über 30.000 Blüten in der Blumenhalle Ihr blühendes Wunder erlebendie Grüne Woche-Besucher derzeit in der Blumenhalle 2.2. Mehr als30.000 Blüten lassen schon den Frühling erahnen, unter anderem mit5.000 Phaleanopsis-Blüten an mehr als 1000 Orchideen-Pflanzen, 4000Hyacinthen und 3000 Tulpen sowie über 20.000 Chrysanthemum-Blüten.Grüne Woche-Zitat des Tages:"Ich bin jetzt seit einem Monat Agrarminister, aber schon seitlangem Parlamentarier. Jedes Jahr zur Grünen Woche müssen wir unsereArbeit im Parlamentsausschuss für Argrarpolitik stark einschränken,weil viele Mitglieder lieber nach Berlin fahren."Tarmo Tamm, Minister of Rural Affairs of the Republic of EstoniaFolgende aktuelle News bieten wir Ihnen an:- BMEL-Sonderschau: Landwirtschaft 4.0 - alles ist vernetzt- Litauen verbindet Kunst mit lukullischem Genuss- Rumänien: Herzhafte Salami nach uraltem Rezept- USA: Erdnussbutter mit Marmelade und Sprite mit Minze- Aussteller aus Kenia unterstützt sein Heimatdorf- Türkei: dunkle Trockenaprikosen besonders beliebt- Erlebniswelt Heimtiere: Ungarische Hirtenhunde- Markthalle 12: Gewürze sichern Existenzen auf Madagaskar- Ernährungswirtschaft wichtige Branche in Sachsen- Weinwerk: Die ersten 2016er können verkostet werden- Thüringen: Premieren Kloßpommes und untergezapftes Bier- Sachsen-Anhalt vergibt erstmals Bio-Regionalpreis- Norddeutsche mögen fränkische Leberkäsebrötchen- Markthalle 12: Mit Manuka-Honig gegen die Bakterien- Berlin: erstmals Desserts aus Baumkuchen- Baobab - neue Superfrucht vom Affenbrotbaum- Berliner Forsten: Klettergarten und "Wald.Berlin.Klima"- Leben in einer Kugel - Wohlfühloase für Bienen- Fotowettbewerb des Brandenburger Agrarministeriums- Auch der Kleingarten ist ein Paradies- Blumenhalle: Der Tasmanische Wald- Ungarn: Paprika ist für die ungarische Küche unverzichtbar- Biohalle: Das schnelle Bio-Quiz für Biohof-Entdecker- ErlebnisBauernhof: In der Diskussion: Pflanzenschutz und DüngungPressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell