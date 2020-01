Grüne Woche Newsticker - 19. Januar 2020 (FOTO)

Berlin (ots) - Zahl des Tages170 königliche Hoheitenbegrüßte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute auf der GrünenWoche. Die Produktköniginnen und -könige werben für Produkte aus ihrer Region.Tages-Themen der Grünen WocheBlumenhalle: Natur in ihrer ganzen Vielfalt Mit Tausenden von Primeln,Forsythien, Tulpen, Hyazinthen und weißen Glockenblumen läutet die Blumenhalle2020 den Frühling ein. Besucher können ihren Spaziergang durch die bunteHügellandschaft unterbrechen um beim "Blinden Früchtchen" an einer Obst- undGemüse-Blindverkostung teilnehmen. Sitzterrassen an einer Längsseite der Hallegeben dem Publikum Gelegenheit, die Atmosphäre und die frische Luft zu genießen.Freunde des Gestalterischen können beim Blumen- und Pflanzenworkshop Haar- oderTürkränze binden.Halle 9, Kontakt: Nina Keune, Telefon: +49 162 204 56 70, E-Mail:nina.keune@landgard.deBÖLN: ,Biostädte' fördern Bio-Lebensmittel, Nachhaltigkeit und ÖkolandbauAm Stand des Bundesprogramms Ökologischer Landbau (BÖLN) geben die MitarbeiterAuskunft über viele Aspekte der nachhaltigen Landwirtschaft. Besucher erfahrenetwa, dass sich gehäckselter Nutzhanf als atmungsaktive Hausdämmung oder alsFüllmaterial für Pakete eignet. Außerdem wird Wein und Bier angeboten, das nachÖko-Standards erzeugt wird. Das Netzwerk Bio-Städte fördert Ökolandbau, kurzeTransportwege und regionale Wertschöpfung, vorrangig werden Bio-Lebensmittel inöffentlichen Einrichtungen verwendet. 14 Städte sind bereits ,Bio', darunterErfurt und Darmstadt.Halle 27, Stand 310, Kontakt: Elmar Seck, Telefon: +49 228 68 45 29 26, E-Mail:Elmar.Seck@ble.deMultitalent HolzShirts aus Zellulose, Gebäude-Dämmstoffe aus Holzfasern oder Autoreifen ausLöwenzahnkautschuk - der Messeauftritt der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe(FNR) zeigt, wie vielseitig Holz verwendet werden kann. Die FNR mit ihremKompetenz- und Informationszentrum Wald und Holz (KIWUH) präsentiert Materialienund Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen und informiert über emissionsarmeHolzheizungen. Außerdem erfahren Besucher, wie Deutschland seine Wälder fit fürden Klimawandel macht, zum Beispiel durch die Pflanzung klimastabilerMischwälder. Informationen zum Zustand des Waldes und zu dessen Nutzung gibt esauch an den Nachbarständen, beispielsweise bei den Berliner Forsten oder in der"Wald Bewegt"- Arena.Halle 27, Stand 205, Kontakt: FNR, Torsten Gabriel, Telefon: +49 3843 6930-117,E-Mail: t.gabriel@fnr.deFoodtrendsKäse auf Mandelbasis als vegane AlternativeVegane Produkte liegen im Trend: Ob als Brotaufstrich, Quarkersatz oder zumÜberbacken für Flammkuchen oder Pizza - die Käsealternativen der Allgäuer MarkeSimply V sind vielseitig einsetzbar. Sie bestehen überwiegend aus einemMandelerzeugnis, Kokosöl, Gewürzen und Johannesbrotkernmehl und kommen ohne Sojaund Palmöl aus. Erhältlich sind die Produkte im Veggi-Regal von Supermarktkettenwie Rewe oder Edeka.Halle 1.2, Stand 142, Kontakt: Corinna Sutter, Telefon: +49 8387 924 845 12,E-Mail: corinna.sutter@simply-v.deErfrischungsgetränk aus KakaobohnenschalenSpritzig und ein ganz bisschen herb schmeckt die Erfrischung aus Kakao "Pelurede Cacao" des Berliner Start-Ups kököjoo. Sie wird aus einem Aufguss ausKakaoschalen hergestellt, die in Elfenbeinküste gewonnen werden. "Die Schalender Kakaobohne enthalten unzählige Nährstoffe und weniger Fett als die Bohne",betont Gründer und CEO D. Newende Kabore. Das kalorienarme, nachhaltige und fairgehandelte Getränk kommt demnächst in den Handel und wird mit und ohne Koffeinangeboten.Halle 1.2, Stand 257, Kontakt: D. Newende Kabore, Mobil: +49 1573 333 028,E-Mail.: media@kokojoo.comAus aller WeltMali: Die natürliche Kraft der Moringa-Blätter genießen Kleine und mittlereErzeuger aus Afrika können auf der Grünen Woche einem großen Publikum ihreProdukte und Erzeugnisse anbieten. Das ist eine gute Chance, die wirtschaftlicheEntwicklung der Länder voranzutreiben. Aus Mali etwa bringen Produzenten Pulveraus Moringa-Blättern, das sämtlichen Gerichten beigemischt oder als Teegetrunken werden kann. Es enthält 17 Mal mehr Kalzium als Milch und die 10-facheMenge an Vitamin A im Vergleich zu Karotten. Vetiverwurzel-Tee entspannt undentschlackt.Halle 1.2, Stand 261, Telefon: +221 33 8679480 , E-Mail: info@aafex.comDänemark: Bio ist gefragtEine Käserei, eine Saftpresse und eine Hafermühle von der Insel Samsø sind amStand Dänemarks auf der Grünen Woche herausragende Symbole für biologischeLebensmittel. "Die Bürger fragen mehr nach Bio als nach Nachhaltigkeit", sagtBritta Tästensen, Projektleiterin des Standes. In dessen Zentrum dient einOldtimerbus, den ihr Kollege Henrik Loff persönlich nach Berlin gefahren hat,als Empfangsraum für Besucher. Zu trinken gibt es Fuglsang-Bier aus der ältestendänischen Brauerei, die auch ein Bio-Bier im Angebot hat.Halle 8.2, Stand 116, Kontakt: Britta L. Tästensen, Telefon: +45 61 88 46 71,E-Mail: blt@ehsyd.dkMarokko: Haute Cuisine genießen, aber den Minztee selber zubereitenHaute Cuisine von einem der besten Cateringunternehmen des Landes erwartet dasPublikum der Grünen Woche 2020 am Stand von Marokko. Chefkoch Mohammad Rahalbereitet Hähnchen, Fisch und Couscous zu - mal typisch in der Tajine, malmodern. Kleine Gäste werden eingeladen, hinter die Kulissen der Showküche zublicken und selbst marokkanisches Gebäck zuzubereiten. Während traditionellerTeezeremonien lernen Besucher, wie man frischen Minztee - der überall und zujedem Anlass getrunken wird - richtig zubereitet. Zwanzig Kooperativenpräsentieren ihre Erzeugnisse.Halle 18, Stand 130, Kontakt: Laura Speinger, Telefon: +49 61 51 6 27 23 52,E-Mail: marokko@genius.deRumänien: Der Schafskäse kommt in der TannenrindeWer Erzeugnisse wie Schafskäse in Tannenrinde, geräucherten Schwarzmeer-Maifischund Hechtrogensalat aus Tulcea genießt, befindet sich in Rumänien - oder besuchtden Stand des Landes auf der Grünen Woche 2020. Das rumänische Ministerium fürLandwirtschaft und Ländliche Entwicklung gibt auch Winzern und SchnapsbrennernGelegenheit, ihre Erzeugnisse anzubieten. "Wir möchten die Grüne Woche alsTestmarkt für rumänische Produkte nutzen. Die Messe ist auch eine gute Plattformum Geschäfte zu tätigen", sagt Daniela Popa am Länderstand Rumäniens.Halle 18, Stand 120, Kontakt: Daniela Popa, Telefon: +40 21 307 24 33, E-Mail:relatii.publice@madr.roAserbaidschan nutzt Grüne Woche als TestmarktAserbaidschan besucht die Grüne Woche um Erzeugnisse des Landes dem globalenPublikum zu präsentieren. "Sehr beliebt sind unsere Granatapfelsäfte und -weinesowie die Obstbrände", hat Mirza Babayev, Berater für die Handelsvertretung desLandes Aserbaidschan beobachtet. Granatäpfel seien einer der Exportschlager desLandes - die Chargen gehen nach Russland, Ukraine, Weißrussland und China undsind Jahre im Voraus ausverkauft. Trotzdem wolle man nun den polnischen Markterschließen, ebenso wie den deutschen, französischen und niederländischen.Halle 6.2, Stand 116, Telefon: +48 224 04 00 26, E-Mail:mirzaalakbar.babyev@economy.gov.azMosambik: Superfood BananenmehlAus grünen Kochbananen wird das feine Bananenmehl gewonnen, das Mosambik anseinem Stand vorstellt. Das glutenfreie Mehl kann zum Backen für Kekse oderKuchen verwendet werden. Eingerührt in Wasser oder Saft gibt dasmineralstoffreiche Superfood einen gesunden Drink ab.Halle 1.2, Stand 258, Kontakt: Henriques Jossefa Rupia, Telefon: +258 847682611,E-Mail: mcoomanica@gmail.comKatar: Kaffee und Schokolade von der arabischen Halbinsel Katar lässt in diesemJahr einheimische Datteln, Kaffee- sowie Schokoladen-erzeugnisse aus demWüstenstaat verkosten. Kaffee gewürzt mit Safran und Kardamom ergibt denGeschmack, der für die arabische Halbinsel typisch ist. "Die Kaffeebohnen kommenaus Kolumbien und Brasilien, einige geschäftliche Kontakte stammen von derGrünen Woche", sagt Ali Mohammed Al-Mohannadi, Head of Export Promotion von derQatar Development Bank. Typisch ist auch Khabees, eine regionale Süßspeise ausMehl, Öl und Pistazien. Am Stand ist sie in eine Schokoladenhülle gefasst.Halle 6.2, Stand 113, Telefon: +9 74 44 30 00 00, E-Mail: almuhannadi@qdb.qaMongolei: Der Edel-Poncho neben der JurteEinen kurzen Ausflug aus der mitteleuropäischen Gourmetlandschaft ermöglicht inder Mitte der Halle 4.2 eine exotische Herberge: Die Jurte ist der Blickfang derPräsenz der Mongolei. Während im Zelt eine Verschnaufpause von den Mühen desMessebesuchs möglich ist, präsentiert das zentralasiatische Land gegenüberKleidung aus extrem weichem Kaschmir, zum Beispiel einen Poncho oder einenSchal. Sie entstehen aus dem Unterbauchfell von Ziege, Yak und Kamel. Darüberhinaus bietet die Mongolei Lederaccessoires sowie Naturprodukte für dieKörperpflege, etwa Sanddornöl, dessen Grundstoff wegen der extremenTemperaturunterschiede im Herkunftsland eine sehr hohe Vitamin- undNährstoffdichte aufweist.Halle 4.2, Stand 331, Kontakt: Gereltuya Bat-Ochir, Telefon: +49 173 6171609,E-Mail: mgege_gerel@yahoo.deAus deutschen RegionenEine Million Tonnen bayerischer KäseBayerische Produzenten haben im vergangenen Jahr rund eine Million Tonnen Käsehergestellt. Diese Zahl nannte die Münchener Landwirtschaftsministerin MichaelaKaniber auf der Grünen Woche. Käse ist damit das wichtigste Exportprodukt derbayerischen Ernährungswirtschaft. Den größten Anteil an der Produktion habenFrischkäse mit 380.000 und Mozzarella mit 215.000 Tonnen. Stolz ist Bayern aberauch auf ureigenste Spezialitäten wie Allgäuer Bergkäse. Die Produkte seien vorallem auch in den Feinschmeckerländern Italien, Frankreich und Österreichgefragt.Halle 22, Stand 200, Kontakt: Peter Issig, Telefon: +49 89 2182-2215, E-Mail:mailto:mpresse@stmelf.bayern.deHessen: Transparenz, Entschleunigung und Verköstigung"Der Verbraucher soll sich besser informieren können, damit er fundiert Haltungzeigen kann." So formuliert Julia Kraushaar, Geschäftsführerin derMarketinggesellschaft Gutes aus Hessen, das Motto des Bundeslandes auf derGrünen Woche. Deshalb stehen Transparenz, Qualität und Regionalität über demneuen Hallenkonzept. Dank vielen Sitzgelegenheiten bietet das Bundeslandzwischen Apfelwein, Handkäs, berühmten Mineralwässern und Ahler WurschtVerköstigung und Entschleunigung. Die Besucher nehmen es an, wie Kraushaarerfreut registriert. "Beim Hessenabend hatten wir so viele Besucher wie nochnie."Halle 22, Stand 170, Kontakt: Julia Kraushaar, Telefon: +49 172 8881121, E-Mail:jkraushaar@gutes-aus-hessen.deVorschau: Ländertag Sachsen-Anhalt am Montag, 20.1.20Mit einer Pressekonferenz um 9.30 Uhr und einem Rundgang mit Sachsen-AnhaltsMinisterpräsident Reiner Haseloff und seiner Landwirtschaftsministerin ClaudiaDalbert um 10 und 14 Uhr beginnt in Halle 23 am Montag, 20. Januar 2020, derLändertag Sachsen-Anhalt. Um 12 Uhr wird auf der Bühne der Bio-Regionalpreis anherausragende Bio-Produkte überreicht. Am Donnerstag steht die Halle im Zeichender Ernährungswirtschaft, Freitag dreht sich alles um Kräuter und Gewürze.Halle 23, Kontakt: Sandra Eichler, Telefon: +49 391 73790-19, Mobil: +49 (0)15773947 987, sandra.eichler@amg-sachsen-anhalt.deVorschau: Ländertag BrandenburgLandesvater Dietmar Woidke wird am Montag, 20. Januar 2020, wieder den Taktstockschwingen. Zum Brandenburg-Tag dirigiert er auf der Grünen Woche traditionelldas Landespolizeiorchester mit dem Lied der Brandenburger. Zuvor und danachbesucht er mit Agrarminister Axel Vogel die Aussteller in der völlig neugestalteten Halle 21. Dort bieten 70 Aussteller ein Schaufenster der heimischenLand- und Ernährungswirtschaft, des Gartenbaus und des Fischereiwesens. Mitdabei sind Anbieter des ländlichen Tourismus und des ländlichen Handwerks.Halle 21, Kontakt: Monika Zillmann, Telefon: +49 172 329 7940, E-Mail:monika.zillmann@mlul.brandenburg.deVorschau: Ländertag des Freistaats Sachsen am Montag, 20.1.20Der sächsische Agrarminister Wolfram Günther eröffnet am Montag, 20. Januar2020, den Ländertag des Freistaats Sachsen auf der IGW. Mit einem Rundgang wirder sich ein Bild von regionalen Spezialitäten machen, denn einer derHandlungsschwerpunkte des Ministers ist es, regionale Produkte zu stärken. Um 16Uhr wird Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer den Ländertag besuchen.Halle 23,b Kontakt: Jens Diener, Telefon: +49 351 2138142, Mobil: +49 1743348652, E-Mail: jens.diener@wfs.saxony.deVorschau Veranstaltungen am 20. Januar 2020AUSZUG10.00 - 11.00 UhrKalocsaer Traditionsverein: Interaktive VorstellungAuch um 15.00 UhrOrt: Halle 11.2, Ungarn-Bühne10.00 - 15.00 UhrProduktverkostung von frisch zubereiteten HeringsspezialitätenOrt: Halle 5.2a, Stand 145, Fisch-Informationszentrum10.00 - 15.00 UhrProduktverkostung von frisch zubereiteten HeringsspezialitätenOrt: Halle 5.2a, Stand 145, Fisch-Informationszentrum10.00 - 18.00 UhrLändertag BrandenburgOrt: Halle 21a10.00 - 18.00 UhrLändertag des Freistaates SachsenOrt: Halle 21b10.00 - 18.00 UhrLändertag Sachsen-AnhaltOrt: Halle 23b10.45 - 11.00 UhrRottal-Inn (Mostkönigin)Ort: Halle 22b11.00 - 11.45 UhrShowküche KIDS. Auch um 13.00 UhrOrt: Halle 3.2, BVE11.00 - 12.00 UhrDiverses Showprogramm mit Pferde- und RinderrassenOrt: Halle 25, Tierhalle11.30 - 12.30 UhrAgyabanda / The Winged Dragons Theatre Ungarische Volksmusik und Straßentheatermit Stelzenläufern Auch um 13.30 Uhr, 16.30 UhrOrt: Halle 11.2, Ungarn-Bühne11.45 - 12.00 UhrBayern Bühnenprogramm. Auch um 13.45 Uhr.Ort: Halle 22b12.45 - 13.00 UhrBayerisches StrohschweinOrt: Halle 22b13.00 - 13.40 UhrKaffeefrauen aus Brasilien Ein Beispiel für Empowerment and FairnessOrt: Halle 27, LandSchau-Bühne13.00 - 14.00 UhrDiverses Showprogramm mit Zugtieren, Schafen und PferdenOrt: Halle 25, Tierhalle14.00 - 14.30 UhrDeutscher Bauernverband: "Landwirtschaft als Teil der Lösung beim Klimaschutz"Mit den Podiumsgästen Artur Auernhammer, Dr. Andreas Täuber, Eberhard Hartelt,Thorsten Mohr, Josephine Hübner.Ort: Halle 3.2, ErlebnisBauernhof14.30 - 15.00 UhrCook & Talk mit Marc-Aurel Boersch, NestléOrt: Halle 3.2, BVE14.45 - 15.00 UhrKleines RittertournierOrt: Halle 5.2a, Nordrhein-Westfalen16.30 - 17.30 UhrDiverses Showprogramm mit gefährdeten Haustierrassen und Voltigieren von PferdenOrt: Halle 25, Tierhalle19.00 - 02.00 UhrLandjugendball 2020 Zugang ausschließlich in festlicher Abendkleidung.Eintrittspreise: 18,00EUR Vorverkauf, 20,00EUR Abendkasse.Ort: Palais am Funkturm Pressetermine am 20.01.202012.30 - 13.45 UhrVorstellung - Strategie 2030 der Deutschen Milchwirtschaft Karsten Schmal(Verband der Deutschen Milchwirtschaft), Joachim Rukwied (DeutscherBauernverband), Franz-Josef Holzenkamp (Deutscher Raiffeisenverband), ThomasStürtz (Interessengemeinschaft Genossenschaftliche Milchwirtschaft), Peter Stahl(Milchindustrie-Verband), Robert Hofmeister (Bundesverband der PrivatenMilchwirtschaft). Kontakt: DBV, Axel Finkenwirth, E-Mail:a.finkenwirth@bauernverband.netOrt: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B13.30 UhrFoto-Pressetermin zum Thema Nutri-Score Mit dem Vorstandsvorsitzenden der NestléDeutschland AG Marc Boersch Kontakt: Alexander Antonoff, Tel.: +49 69 6671 2557,E-Mail: alexander.antonoff@de.nestle.comOrt: Halle 3.2, Stand 14614.00 - 14.15 UhrOffizieller Brotanschnitt: Verkündung Brot des Jahres 2020 mit BundesministerinJulia Klöckner Kontakt: Meike Bennewitz, Telefon: 030 20 64 55 56, E-Mail:presse@baeckerhandwerk.deOrt: BMEL-Bühne, Halle 23aPressekontakt:Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerT +49 30 3038-2218wolfgang.rogall@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4496108OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell