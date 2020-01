Grüne Woche Newsticker - 16. Januar 2020

Berlin (ots) - Zahl des Tages14 afrikanische Länder sind erstmals auf der Grünen Woche an einemGemeinschaftsstand vertreten. Herzlich willkommen!Tages-Themen der Grünen Woche#Lebensministerium: "Du entscheidest"Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner stellte am Donnerstag währendeines Rundgangs die Halle ihres Ministeriums vor. An vielen Stationen erfahrenBesucher unter dem Motto "Du entscheidest", wie Lebensmittel erzeugt undzusammengesetzt sind, so dass sie als Konsumenten bewusste Entscheidungentreffen können. Sie lernen zum Beispiel, wie viel Fett, Zucker und Salz sieessen dürften und welche Mengen worin enthalten sind. Standmitarbeiter bietenauch Obst- und Gemüseschulungen an. Wer an einem Touchscreen Schweineställe fürmehr Tierwohl entwirft, sieht dann, wie viel das dort erzeugte Schweinefleischkosten würde. Halle 23a, Kontakt: Jens Urban, Telefon: + 49 30 185 29 34 58,E-Mail: pressestelle@bmel.bund.deKlöckner warnt vor "Bullerbü-Vorstellungen"Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat vor "romantischenBullerbü-Vorstellungen" in der Landwirtschaft gewarnt. "Damit werden wir dieMenschen 2050 nicht ernähren können", sagte sie bei der Fragestunde desVerbandes der Agrarjournalisten am Donnerstag vor Beginn der Grünen Woche inBerlin. Tierwohl und Klimawandel seien "Megatrends, die bleiben". Und wennfeststehe, dass deshalb Veränderungen kämen, "muss man sich an die Spitze derBewegung stellen", forderte sie. Von Gegnern der industriellen Landwirtschaftebenso wie von protestierenden Bauern erwartete sie Änderungsvorschläge. "Wirbrauchen einen Mix von Maßnahmen, darunter auch höhere Preise." Halle 23, Stand100, Kontakt: Jens Urban, Telefon: +49 30 185 29 3458, E-Mail:pressestelle@bmel.bund.deHR-Serie zur Digitalisierung der Landwirtschaft gewinnt VDAJ-PreisWie funktioniert Pflanzenschutz mit Drohnen, was macht ein Unkrautroboter undwelche Rolle spielt digitale Technik im Milchtierstall? Diesen Fragen geht diecrossmediale Dokumentation "Landwirtschaft 4.0" nach, die der Hessische Rundfunk(HR) für Fernsehen, Rundfunk und Online 2019 produzierte. Die verantwortlichenRedakteure Birgit Sommer und Uwe Langenohl bekamen für ihr Werk auf der IGW denKommunikationspreis 2020 des Verbands Deutscher Agrarjournalisten (VDAJ)überreicht. Die Jury begründete die Entscheidung damit, dass "Landwirtschaft4.0" verständlich, fachlich korrekt und unterhaltsam ein realistisches Bildaktueller Herausforderungen der Landwirtschaft zeichne und digitaleLösungsansätze aufzeige. Kontakt: Christiane Löw, info@vdaj.de, Telefon: +496172 7106-188, E-Mail: info@vdaj.deBioland-Podiumsgespräch: Gemeinsam für eine neue LandwirtschaftAuf der Grünen Woche lud der Bioland-Verband zu einem Podiumsgespräch über dasSpannungsfeld der Agrarpolitik ein. Die Teilnehmer waren sich einig, dass sichdie Stimmung in der Branche auf dem Tiefpunkt befindet. Die Journalistin undBuchautorin Dr. Tanja Busse beobachtet eine zunehmende Radikalisierung bei denLandwirten. Die Bauern seien die Leidtragenden einer hilf- und ideenlosenPolitik, so die Meinung von Bioland-Präsident Jan Plagge. Dr. Bernhard Wagner,Bioland-Mitglied und Geschäftsführer der Wassergut Canitz GmbH, forderte einenGesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft, der mit allen gesellschaftlichenGruppen ausgehandelt werde. Nur gemeinsam werde man sich den Herausforderungenökologischer und gesundheitlicher Fragen stellen können. Kontakt: Gerhard Wehde,Telefon: +49 6163 23979-29, E-Mail: presse@bioland.deAus aller WeltAuf Wilhelm Tells SpurenWer den Apfel trifft, hat Glück. Armbrustschießen ist die diesjährigeMitmach-Attraktion am Stand der Schweiz auf der Grünen Woche. Zusätzlich gibt eseinen Genusswettbewerb, bei dem Antworten auf Fragen rund um Lebensmittel ausder Eidgenossenschaft gerochen, geschmeckt oder erblickt werden müssen. Zugewinnen gibt es einen Urlaub am Vierwaldstätter See. Halle 4.2, Stand 200,Kontakt: Heidi Schmieding, Telefon: +49 171 4837873, E-Mail:h.schmieding@fairteam.chAus deutschen RegionenMit VR-Brille in den KuhstallIn der Niedersachsenhalle können Messebesucher am Stand der Landesvereinigungder Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. auf virtuelle Entdeckungstour durch einenKuhstall gehen. Echte Milchbauern beantworten Fragen zu ihrer Arbeit,diskutieren aber auch Themen wie Tierwohl und Klimaschutz. An der Milchbar gibtes zur Stärkung Gutes aus der Milch wie Shakes und Käsespieße. Halle 20, 109,Kontakt: Peter Wachter, Telefon: + 49 511 34879-51, Mobil: +40 173 9776667,E-Mail: p.wachter@mg-niedersachsen.de 100 Genussorte in Bayern Beispielhaft fürdie regionale kulinarische Vielfalt rückt Bayern in diesem Jahr 100 Genussortein den Vordergrund seiner Präsenz auf der Grünen Woche. Für den Urlaubsaspektist das Berchtesgadener Land zuständig. Die "Interessen-gemeinschaft BayerischesStrohschwein" zeigt, dass das Bundesland Nachhaltigkeit und Tierwohl ernstnimmt. Halle 22, Stand 200, Kontakt: Peter Issig, Telefon: +49 89 2182-221,E-Mail: presse@stmelf.bayern.deVorschau Veranstaltungen am 17.01.2020AUSZUG10.00 - 18.00 Uhr"Du entscheidest": Die Rolle des Verbrauchers und seine Einflussmöglichkeiteninnerhalb der Wertschöpfungskette BMELOrt: Halle 23a10.00 - 18.00 Uhr"Natur in ihrer ganzen Vielfalt" Landgard zeigt mit "Blumen - 1.000 gute Gründe"in der Blumenhalle 9 die blühenden, kreativen, nützlichen und schönen Aspektevon Blumen und Pflanzen in ganz neuer Form.Ort: Halle 9, Blumenhalle10.00 - 18.00 UhrErlebnisBauernhof #klimapraktiker - was trägt Moderne Landwirtschaft zumKlimaschutz bei?Ort: Halle 3.2, ErlebnisBauernhof11.00 - 11.45 UhrShowküche KIDS Mit Daniel Schade und Philipp SchundauOrt: Halle 3.2, BVE12.45 - 13.00 UhrBierköniginOrt: Halle 22b, Bayernhalle13.00 - 16.00 Uhr4. Bundesschau "schwarz - rot - gold - ROBUST" Weibliche Jungrinder und FärsenOrt: Halle 2513.00 - 13.30 UhrMehr Bürgernähe durch Digitalisierung? Mit Podiumsdiskussion.Ort: Halle 27, LandSchau-Bühne13.30 - 15.45 UhrEntwicklung der Landwirtschaft in der Ukraine Eine Chance für den deutschenHandel?Ort: Halle 27, Beta / 213.45 - 14.15 UhrSelbst ist die Frau - Herausforderungen und Bedarfe von Gründerinnen imländlichen RaumOrt: Halle 27, LandSchau-Bühne14.00 - 14.30 UhrNachhaltigkeit in der Landwirtschaft Moderierter Talk mit Heiko ThomasOrt: 5.2a, Nordrhein-Westfalen14.00 - 16.00 UhrAgrarexperte als Wachstumstreiber der Wirtschaft Perspektiven undHerausforderungen für Deutschland und RusslandOrt: CityCube Berlin, Ebene 3 - Raum MB15.00 - 16.00 UhrKalocsaer Traditionsverein: interaktive VorstellungOrt: Halle 11.2, Ungarn-Bühne16.00 - 16.40 UhrQualzucht - was ist das? Nebenwirkungen von Zuchtzielen mit Podiumsdiskussionen.Ort: Halle 27, LandSchau-Bühne16.30 - 17.30 UhrAgyabanda / The Winged Dragons Theatre Ungarische Volksmusik und Straßentheatermit StelzenläufernOrt: Halle 11.2, Ungarn-Bühne17.00 - 17.30 UhrCook & Talk mit Heike Bierweiler, McDonald'sOrt: Halle 3.2, BVEPressetermine am 17.01.202007.30 UhrEröffnungsrundgang der Internationalen Grünen Woche 2020Kontakt: Wolfgang Rogall, Tel.: +49 3030382218, E-Mail:wolfgang.rogall@messe-berlin.deOrt: Halle 10.2, Partnerland Kroatien08.30 - 09.00 UhrMedienstatements Partnerland Kroatien Mit Marija Vuckovic,Landwirtschaftsministerin von Kroatien und Luka Burilovic, Präsident derWirtschaftskammer.Kontakt: Landwirtschaftsministerium von Kroatien, Maja Popovic, Tel.: +385 16109 257, E-Mail: maja.popovic@mps.hrOrt: Halle 10.210.30 - 12.30 UhrEröffnungsempfang des ErlebnisBauernhofs Mit namenhaften Vertretern aus Politikund der Agrarbranche (u.a. Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung undLandwirtschaft) und Diskussionsveranstaltung zur Frage, wie die moderneLandwirtschaft mithilfe digitaler Lösungen das Klima schützen kann (Teilnehmer:Prof. Klaus Lutz, Vorstandsvorsitzender BayWa AG, Dr. Josef Bosch,Geschäftsführer FarmFacts GmbH, Christoph Heinrich, WWF Vorstand Naturschutz,Carina Konrad, FDP-Abgeordnete im Deutschen Bundestag mit dem KernthemaDigitalisierung der Landwirtschaft, Simone Kaiser, Stellvertretende LeiterinFraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRI))Kontakt: Gordan Otto Möbus, Tel.: +49 30 814555560, E-Mail:g.moebus@moderne-landwirtschaft.deOrt: Halle 3.2, ErlebnisBauernhof10:45 - 11:45 UhrRundgang mit Bundesminister Dr. Gerd Müller (BMZ)Der Rundgang startet gegen 10:45 in der Halle 1.2b am Stand desBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Gegen11:20 Uhr ist der Minister in der Halle 18, am Stand von Marokko undanschließend in der Halle 22b, Bayern.Kontakt: Tel.: 030 18 535 2870, E-Mail: presse@bmz.bund.de11.30 UhrEröffnung des finnischen Pavillons Anmeldung erforderlich.Kontakt: Anna Salminen, Tel.: +358 50 358 8793, E-Mail: anna.salminen@mmm.fiOrt: Halle 8.211.30 - 12.15 UhrPressegespräch Firma Steyr - Vorstellung Konzept TraktorKontakt: Anna Bouten, Tel.: +49 2426-903610, E-Mail: bouten@agro-kontakt.deOrt: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B12.00 UhrWeltpremiere + Verkostung der veganen "Incredible Wurst" von Nestlé / GardenGourmetMit Miguel Serrano, verantwortlich für die Weiterentwicklung des Veggie-Segmentsin Europa, und Heike Miéville-Müller, Markenverantwortliche in Deutschland beiGarden Gourmet.Kontakt: Alexander Antonoff, Vice Head of Corporate Communications, Head ofMedia Relations, Nestlé Deutschland AG, Tel.: +49 69 6671, E-Mail:alexander.antonoff@de.nestle.comOrt: Halle 3.2, Stand 14612.30 UhrOffizielle Eröffnung der Blumenhalle "Natur in ihrer ganzen Vielfalt" Anmeldungerforderlich: events@reichertplus.com.Kontakt: Nina Keune, Tel.: 02839591127, E-Mail: nina.keune@landgard.deOrt: Halle 9, Eventbühne12.30 UhrPreisverleihung des Wettbewerbs "Insekten brauchen Bauern, Bauern brauchenInsekten"Mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze.Kontakt: Sarah Frehe, Tel.:+49 (0) 25 01/801-6500, E-Mail:Sabine.Frehe@topagrar.comOrt: Halle 3.2, ErlebnisBauernhof13.00 - 16.00 UhrGreengineer Germany - Land- und Forstwirtschaft als Chance für den KlimaschutzKontakt: Filomila Pouliopoulou, Tel.: 030 22752033, E-Mail:filomila.pouliopoulou@fdpbt.deOrt: Halle 3.2, ErlebnisBauernhof14.15 - 14.45 UhrRundgang auf der GFFA-Innovationsbörse mit Julia Klöckner Anmeldungen bitte perMail an: pressestelle@bmel.bund.deKontakt: Tel.: 030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.deOrt: CityCube Berlin14.50 Uhr - 15.05 UhrStanderöffnung mit Brotbotschafter: Christian Lindner besucht die Schaubackstubedes BäckerhandwerksKontakt: Meike Bennewitz, Telefon: 030 20 64 55 56, E-Mail:presse@baeckerhandwerk.deOrt: Halle 3.2 Stand 14315.00 - 15.15 UhrTeilnahme an der Preisverleihung GFFA Science Slam mit Julia KlöcknerAnmeldungen bitte per Mail an: pressestelle@bmel.bund.de Kontakt: Tel.:030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.deOrt: Halle 23a16.00 - 16.45 UhrRede bei der EU High Level Konferenz "The future of global production under thethreat of ASP" mit Julia KlöcknerInhalte der Rede: Afrikanische Schweinepest.Kontakt: Tel.: 030-18529-3170, E-Mail: pressestelle@bmel.bund.deOrt: Halle 27Pressekontakt:Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. 