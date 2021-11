Grüne Woche 2022 kehrt mit vielfältigem Programm zurück - Vom 21. bis 30. Januar 2022 findet die 87. Ausgabe der beliebten Traditionsmesse statt.

Berlin (ots) -Innovationen aus der modernen Landwirtschaft hautnah erleben, Spezialitäten aus aller Welt probieren oder in der Blumenhalle den Frühling begrüßen: Vom 21. bis 30. Januar eröffnet die Internationale Grüne Woche (IGW) das Messejahr 2022. Dabei dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände unter dem Funkturm auf die gewohnte Vielfalt freuen: Zu den Highlights zählen traditionell die Blumenhalle (neu in Halle 7.2a) und die neu gestaltete Tierhalle. Die Internationale Grüne Woche 2022 wendet die 2G-Regelung an. Damit kann nach aktueller Verordnungslage auf Masken verzichtet werden.Publikumshighlight Blumenhalle und Tierhalle im neuen GlanzDie Blumenhalle zieht dieses Jahr von Halle 9 in Halle 7 und bringt mit über 60.000 Blüten einen Vorgeschmack auf den Frühling nach Berlin. Die Tierhalle 25 wird in diesem Jahr komplett überarbeitet. Das bedeutet mehr Platz für die Tiere und eine bessere Sicht aus dem Restaurant-bereich in den Vorführring. Die neue Live-Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher vom 28. bis 30. Januar 2022 auf der HIPPOLOGICA, dem größten Hallen-Reitsportturnier Berlins, erleben.Weitere Publikums-Highlights sind die Bundeskaltblutschau (21.- 23.1.) und die Bundesschau Fjordpferde (24./25.1.).Vielfalt aus aller Welt erlebenAuch im Jahr 2022 können sich die Besucherinnen und Besucher der Grünen Woche auf kulinarische Reise begeben. Ob die Niederlande, die Alpenländer oder die Nordischen Länder - zahlreiche Länder haben sich bereits für die Traditionsmesse angemeldet. "Derzeitige Reisebeschränkungen machen zwar einige Auftritte nicht möglich, so hat zum Beispiel Marokko die Teilnahme abgesagt. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden über die Vielfalt, die wir - trotz Pandemie - anbieten können", sagt IGW-Chef Lars Jaeger.Innovationen aus Landwirtschaft und Food-IndustrieAuf dem ErlebnisBauernhof gibt der Deutsche Bauernverband (DBV) einen Einblick in die Landwirtschaft von heute und morgen. Die Bundesvereinigung der Lebensmittelindustrie (BVE) stellt unter dem Motto "So schmeckt die Zukunft" vor, wie die Lebensmittelproduktion von morgen aussieht. Weitere Highlights sind die Auftritte des Bundeslandwirtschaftsministeriums und der Streetfoodmarkt. "Die Grüne Woche 2022 wird kompakter werden, da einige Aussteller nicht teilnehmen. Inhaltlich bieten wir unseren Besucherinnen und Besuchern das gewohnt abwechslungsreiche Programm, das sie von der Grünen Woche kennen", sagt Lars Jaeger.2G sorgt für sichere UmgebungUm den Erlebnischarakter der Grünen Woche zu bewahren, hat sich die Messe Berlin für das 2G-Modell entschieden. "Da bei 2G derzeit sowohl Masken- als auch Abstandspflicht entfallen können wir ein Stückweit Normalität auf unserer Traditionsveranstaltung herstellen", sagt Lars Jaeger. Laut aktuell geltender Infektionsschutz-verordnung des Landes Berlin können an 2G Veranstaltungen alle Personen teilnehmen, die entweder geimpft oder genesen sind und den entsprechenden Nachweis in digitaler Form erbringen. Für Kinder sieht die Landesverordnung Sonderregelung vor: Für Kinder unter 12 Jahren gilt eine Testpflicht. Wenn regelmäßige Testungen im Rahmen des Schulbesuchs vorgenommen werden, gilt laut Berliner Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für Schulkinder unter 12 Jahren die Vorlage des Schülerausweises als Testnachweis. Jüngere Kinder bis 6 Jahre benötigen keinen Test. Detaillierte Informationen zu den Eingangsberechtigungen gibt es auf der Webseite der Grünen Woche.Sicherheits- und HygienekonzeptUm die Sicherheit aller Teilnehmenden zu gewährleisten, hat die Messe Berlin ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt.Durch eine großzügige Planung aller Hallen und einen Verzicht auf die Nutzung der unteren Ebene wird die Zugänglichkeit der Grünen Woche erhöht und einer Entstehung von Menschenansammlungen, zum Beispiel an Eingängen, in Foyers und Fluren entgegengewirkt.Der Zugang zum Messegelände ist ausschließlich mit personalisierten Online-Tickets möglich, so dass eine lückenlose Kontaktnachverfolgung gewährleistet werden kann. Die Tickets können ab Dezember im Ticketshop (https://www.gruenewoche.de/de/besuchen/tickets/) der IGW-Webseite erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gruenewoche.de