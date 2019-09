Grüne Woche 2020: Partnerland Kroatien startet Exportoffensive (FOTO)

Zagreb / Berlin (ots) -Das jüngste Mitgliedsland der Europäischen Union bereitet sich aufden bislang größten Auftritt auf der Internationalen Grünen WocheBerlin und die EU-Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2020 vorDas Partnerland Kroatien startet zur Internationalen Grünen WocheBerlin 2020 eine Exportoffensive. Vom 17. bis 26. Januar wird dasjüngste Mitgliedsland der EU seine bisherige Ausstellungsfläche aufdem Berliner Messegelände verdreifachen und die komplette Halle 10.2belegen. Rund 50 Lebensmittelproduzenten aus Kroatien werden auf1.600 Quadratmetern Hallenfläche ihre Spezialitäten für den deutschenund den Weltmarkt präsentieren. Dies kündigte KroatiensLandwirtschaftsministerin Marija Vuckovic auf der gestrigenPressekonferenz für eine deutsche Journalisten-Delegation in Zagreban.Ministerin Marija Vuckovic: "In Berlin bringen wir das Bestezusammen, was Kroatien zu bieten hat: große und kleine Hersteller,geschützte und einheimische Produkte, die sich zusammen mit 1.800Ausstellern aus der ganzen Welt Seite an Seite treffen. Deutschlandist einer unserer wichtigsten Handelspartner und unsere Präsentationwird eine außergewöhnliche Gelegenheit sein, diese Zusammenarbeit zuintensivieren, neue Geschäfte abzuschließen und die Chancenauszuloten, die Kroatien mit seinen Lebensmittelprodukten auf demgroßen europäischen Markt hat."Zudem werde Kroatien im ersten Halbjahr 2020 dieEU-Ratspräsidentschaft übernehmen und damit unter besondererAufmerksamkeit der europäischen Öffentlichkeit stehen. Dies tragezusätzlich zur politischen Positionierung des Landes bei und böteRaum für Kultur und Traditionen, Essen und allem, was Kroatienbesonders und anders mache, so die Ministerin.Luka Burilovic, Präsident der kroatischen Wirtschaftskammer,betonte, dass beim Außenhandel mit Deutschland noch großes Potenzialbei den Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen liege.2018 wurden nach Deutschland Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse ineinem Wert von 157,7 Millionen Euro exportiert, während ausDeutschland diese Waren im Wert von 462,3 Millionen Euro importiertwurden. Im Jahr 2018 befand sich Deutschland auf Platz 4 derwichtigsten Exportmärkte Kroatiens mit einem Anteil von 7,57 Prozentam gesamten Exportwert von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen. Unterden wichtigsten Importmärkten rangierte Deutschland auf Platz 1 miteinem Anteil von 14,94 Prozent.Während ihres Aufenthalts in Kroatien besuchte die deutscheJournalisten-Delegation Dalmatien, Slavonien und Mittelkroatien.Dabei standen neben der reichhaltigen kroatischen Küche unter anderemSeefischfarmen, Weinanbaugebiete sowie Produktionsstätten vonSchinken, Käse und Salz auf dem Programm.Kontakt:Landwirtschaftsministerium von KroatienLeticija Hrenkovic, M.A., PressesprecherinT: +385 1 6106 766, M: +385 99 499 3459E-mail: glasnogovornik@mps.hrWeitere Informationen finden Sie unter:www.gruenewoche.deTwitter: @gruenewochefacebook.com/IGWInstagram/gruene_woche/Pressekontakt:Wolfgang RogallPR-ManagerT: +49 30 3038-2218wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell