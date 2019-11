Grüne Woche 2020: Nahrung für alle! / Handel für eine sichere, vielfältige und nachhaltige Ernährung (FOTO)

Berlin (ots) - Vom 16. bis 18. Januar 2020 lädt die Bundesministerin fürErnährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, zum Global Forum for Food andAgriculture (GFFA) nach Berlin ein. Das GFFA ist die weltweit führendeinternationale Konferenz zu zentralen Zukunftsfragen der globalen Land- undErnährungswirtschaft, bereits zum 12. Mal in Folge findet sie statt. Über 2.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaftund der interessierten Öffentlichkeit sowie rund 70 Landwirtschaftsministerinnenund Landwirtschaftsminister aus aller Welt werden hier die Chancen undHerausforderungen des Agrarhandels umfassend analysieren, diskutieren undBeschlüsse fassen.Im Vordergrund stehen insbesondere die Fragen:- Welche Rolle spielt der Handel für die Welternährung?- Wie schaffen wir faire Regeln für den Agrarhandel?- Wie können wir Lieferketten inklusiv, nachhaltig und sichergestalten?- Wie können wir den Handel für die Agrarentwicklung nutzbarmachen?Denn unsere Weltbevölkerung wächst rasant, die Welternährungsorganisation FAOschätzt, dass sie bis zum Jahr 2050 auf zehn Milliarden Menschen ansteigen wird.Um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, muss die Landwirtschaft mehrLebensmittel produzieren, Lebensmittelverluste müssen minimiert werden - allesunter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Denn es ist notwendig, dass jede Stufeihren Beitrag zum Klimaschutz leistet und Ressourcen wie Wasser und Bodenschont.Der internationale Agrarhandel kann einen wichtigen Beitrag für die Sicherungder Welternährung leisten. Denn er kann einen weltweiten Ausgleich zwischen denRegionen mit unterschiedlichem Nahrungsangebot schaffen, die nachhaltige Nutzungvon Ressourcen ermöglichen und für eine gesicherte, gesunde und vielfältigeErnährung sorgen. Dieses positive Potential des Handels gilt es nutzen.Fehlentwicklungen, wie die unfaire Verteilung von Handelsgewinnen, müssenvermieden werden. Die Weltgemeinschaft steht vor der schwierigen Aufgabe, dafürgemeinsam die richtigen Weichen zu stellen.Auf dem GFFA soll die Bedeutung des Handels und eines integriertenHandelssystems für die weltweite Ernährungssicherung in das öffentlicheBewusstsein rücken.Die vielfältigen Veranstaltungen im Rahmen des GFFA 2020 sollen als Impulsgeberzu Beginn des Jahres dienen und das Thema Handel aus allen Blickwinkelnbetrachten. Veranstalter sind dabei neben dem verantwortlichen Bundesministeriumfür Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine Reihe von namenhafteninternationalen Organisationen und Akteuren wie EU-Kommission, WTO, FAO undWeltbank.Weitere Informationen zum GFFA 2020 sowie die Möglichkeit zur kostenfreienOnline-Registrierung finden Sie auf der Webseite: www.gffa-berlin.dePressekontakt:Messe BerlinWolfgang RogallPR ManagerT: +49 30 38 2218Wolfgang.rogall@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4449650OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell