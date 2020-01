Grüne Woche 2020: Nachhaltige Verpackungsinnovation im Tiefkühlregal/ iglo bringt echte Pappschale für die Backofenzubereitung auf den Markt (FOTO)

Hamburg (ots) -- Echte Pappschale statt PET-Verbundmaterial oder Aluminium- Einfach im Altpapier zu entsorgen- Jährliche Einsparung von 250 Tonnen Aluminium- iglo Schlemmer Filets feiern 50. Geburtstag und sind jetzt mit demNutri-Score ausgezeichnetPünktlich zur Grünen Woche in Berlin bringt iglo eine nachhaltigeVerpackungsinnovation in die Tiefkühlregale: Zum 50. Geburtstag des igloKlassikers Schlemmer Filet werden die vielfältigen Varianten ab sofort in einerhitzebeständigen Pappschale angeboten. Die neue Schale besteht zu über 95Prozent aus Pappe mit backpapierartiger Oberfläche. Sie ersetzt die bisherverwendeten recycelbaren Aluminiumschalen und lässt sich ganz einfach imAltpapier entsorgen."Die Entwicklung der nachhaltigen Pappschale ist ein Meileinstein zu mehrNachhaltigkeit - in unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir uns das Zielgesetzt, bis 2022 alle Verpackungen zu 100 Prozent auf Papierbasis undrecyclebar anzubieten. Die Pappschale stellt eine nachhaltige Lösung dar, diedie aktuell im Markt erhältlichen Schalen aus Aluminium oder mitPET-Verbundmaterial nicht erfüllen können", so Antje Schubert, Managing Directorvon iglo Western Europe.iglo setzt sich mit seiner Innovation von den bisherigen Backofenschalen aufPapierbasis ab, da diese durch eine PET-Beschichtung als Verbundmaterial geltenund weder in die Altpapiertonne gehören noch recycelt werden können."Scheinlösungen, die dem Verbraucher eine Papierschale vorgaukeln, aber durchden PET-Anteil das Altpapier verunreinigen,", so Schubert, "haben bei iglo keineChance." Durch die Umstellung spart iglo jährlich rund 250 Tonnen Aluminium ein.50. Geburtstag: Einzigartige Pappschale und Nutri-Score sorgen für nachhaltigenSchlemmergenussIn Zusammenarbeit mit Verpackungslieferanten hat iglo zwei Jahre getestet, umeine echte, recyclingfähige Pappschale anbieten zu können. Dank der nachhaltigenVerpackungsinnovation können die Tiefkühlklassiker ab sofort neben der üblichenOfenzubereitung auch in der Mikrowelle zubereitet werden. Seit Einführung desiglo Schlemmer Filets vor genau 50 Jahren ist die Schlemmerfilet-Range ständiggewachsen: Vom klassischen Schlemmerfilet à la Bordelaise bis hin zu vielenbewussteren Gemüse-Varianten bietet iglo aktuell 15 Sorten an. Ab sofort wirdauch der Nutri-Score auf die Verpackung gedruckt und für jeden Verbraucher amTiefkühlregal zu sehen sein. Über die neue Nährwertkennzeichnung Nutri-Scoreerhalten Verbraucher eine gute und leicht verständliche Orientierung bei derEinkaufsentscheidung für eine ausgewogene Ernährung.Weitere Informationen und Fotos aufhttps://www.iglo.de/presse-und-aktuelles/presse-navigation/pressemitteilungenPressekontakt:iglo DeutschlandAlfred Jansen / Leiter Unternehmens- & NachhaltigkeitskommunikationOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)40 180 249-202alfred.jansen@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell