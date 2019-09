Grüne Woche 2020: Jetzt bewerben für die Startup-Days (FOTO)

Berlin (ots) -Messe Berlin bietet Unternehmensgründern aus dem Foodbereich am22. und 23. Januar eine exklusive Präsentationsbühne für ihreinnovativen GeschäftsideenBewerbungsunterlagen können bis 11. Oktober 2019 eingereichtwerdenEssbare Eislöffel aus Kakaofasern, ein Riegel aus geschältenHanfsamen mit Honig für die mentale Fitness und 100 Prozentbiologischer, unraffinierter Naturzucker aus Kolumbien: Die Siegerder diesjährigen Startup-Days der Internationalen Grünen Woche Berlin(IGW) überzeugten die Jury mit ihren innovativen Geschäftsideen. Mitden IGW-Startup-Days am 22. und 23. Januar 2020 fokussiert die IGW2020 (17.-26.1.) zum dritten Mal den Blick auf dieFood-Startup-Szene. Bis zum 11. Oktober 2019 können sich Unternehmenmit ihren Produkten oder Vermarktungskonzepten bewerben. Eine Jurybegutachtet die Einreichungen und wählt die besten für die Finalrundein Berlin aus. Jungen Unternehmen bietet sich im Professional Centerder weltweit bedeutendsten Ausstellung für Landwirtschaft, Ernährungund Gartenbau die einzigartige Möglichkeit zur Präsentation. Hierkönnen sie sich vor allem auch mit traditionellen Stakeholdern ausdem Lebensmittelhandel und Multiplikatoren vernetzen.Lars Jaeger, Projektleiter der Internationalen Grünen WocheBerlin: "Innovative Marketingansätze für regionale oder nachhaltigproduzierte Produkte - die Pitch-Sieger der IGW-Startup-Days dervergangenen Jahre zeigen, dass Food-Startups gesellschaftlicheHerausforderungen nicht nur erkennen, sondern ganzheitliche undmarktfähige Lösungsansätze mit großer Geschwindigkeit und Überzeugungauf den Markt bringen. Damit sind sie vielen der großen Player einenSchritt voraus."Mit den Startup-Days möchte die Messe Berlin aktuelle Food-Themenpositionieren und den Wandel des Konsumentenverhaltens abbilden. Zwargestalten die Big Player zum Großteil das Angebot, dennoch setzt derLebensmitteleinzelhandel auch verstärkt auf innovative, kleinereAnbieter. Microbrands bedienen das gewachsene Bedürfnis derKonsumenten nach Unterschiedlichkeit in Geschmack, Herkunft desProduktes, Herstellung und / oder der Vereinbarkeit mitgesundheitlichen, lebensanschaulichen oder religiösenErnährungsgewohnheiten. Somit zeichnen die Startup-Days einauthentisches Bild der aktuellen Food-Welt.Der besondere USP der Grünen Woche: Auf keiner anderenMarketingplattform ist der Weg zum Einkäufer aus demLebensmittelhandel so kurz, nirgendwo sonst ist die Mischung aus B2B-und B2C-Zielgruppe so ausgewogen. Die Messe bietet für Aussteller -Startups wie traditionelle Produzenten - die perfekte Basis fürVertrieb, Wettbewerberbeobachtung und den persönlichen Zugang zuKonsumentengruppen.Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen:Bewerbungsunterlagen sind unter www.grünewoche.de/startupserhältlich und können bis 11. Oktober 2019 eingereicht werden an:factum Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Frau Carina FreutsmiedlT +49 89 8091317 42, F +49 89 8091317 90freutsmiedl@factum-pr.comHier finden Sie auch interessante Beiträge zur Food-Startup-Szene imExperten-Blog.Weitere Informationen finden Sie unter:www.gruenewoche.deTwitter: @gruenewochefacebook.com/IGWInstagram/gruene_woche/Pressekontakt:Wolfgang RogallPR ManagerT: +49 30 3038 2218Wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell