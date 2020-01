Grüne Woche 2020: Eröffnungsfeier am 16. Januar im CityCube Berlin / Eröffnungsrundgang beginnt am 17. Januar beim Partnerland Kroatien in Halle 10.2 (FOTO)

Berlin (ots) - Die Eröffnungsfeier der Internationalen Grünen Woche Berlin 2020(17.-26.1.) findet am 16. Januar im CityCube Berlin statt (Beginn 18 Uhr). DasPartnerland Kroatien gestaltet das kulturelle Rahmenprogramm sowie denanschließenden Empfang für die über 3.600 geladenen Ehrengäste und Delegationenaus rund 100 Ländern. Zur Begrüßung sprechen Dr. Christian Göke, Vorsitzenderder Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH, sowie Michael Müller, RegierenderBürgermeister von Berlin. Es folgen Ansprachen von Dr. Wolfgang Ingold,Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, JoachimRukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Janusz Wojciechowski,EU-Kommissar für Landwirtschaft, sowie Andrej Plenkovic, Ministerpräsident vonKroatien. Eröffnet wird die 85. Internationale Grüne Woche Berlin durch JuliaKlöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft.Kroatien präsentiert nationale Kulturgüter zur EröffnungDas Partnerland Kroatien nimmt die Gäste der Eröffnungsfeier mit auf einemusikalische Reise an die Adria. Der vielfach ausgezeichnete Tenor DaniStipanicev bringt den Klang Kroatiens nach Berlin. Begleitet wird er von derprominenten Theaterschauspielerin und Sängerin Renata Sabljak. Einen weiterenEinblick in Kroatiens vielfältiges Kulturerbe gibt "Folklorelektro". Die jungeTanz- und Gesangsgruppe kombiniert kroatische Volksmusik mit elektronischerMusik und zeigt traditionelle Tanzeinlagen in farbenfrohen Volkstrachten.Partnerlandsempfang: Köstlichkeiten aus KroatienDie kroatische Küche lockt mit vielfältigen Köstlichkeiten für jeden Geschmack.Davon können sich die etwa 3.600 geladenen Gäste auf dem Eröffnungsempfangüberzeugen. Sie erwarten Delikatessen wie "kulen" und "dalmatinski prsut"(Dalmatinischer Schinken), traditioneller Käse, "Zagorska purica" ("ZagorjeTruthahn"), Olivenöle, kroatische Weine sowie ein Gericht vom ursprünglichenkroatischen Rind aus der Region Istrien. Das ist nur eine Auswahl der frischenLebensmittel mit geschützter geografischer Herkunftsangabe, die die kroatischenKöche auf traditionelle Weise verarbeiten.Auch in der Kroatien-Halle 10.2 haben Feinschmecker Gelegenheit, dietraditionelle kroatische Küche kennenzulernen. Hier erwarten die Besuchertäglich "fuzi s tartufima" (Pasta mit Trüffeln), Lammkoteletts, Risotto mitMeeresfrüchten, Fisch, "pasticada", Truthahn mit "mlinci" (dünner Teig, derzuerst gebacken wird), "strukli". Außerdem gibt es viele weitere Delikatessenaus dem Land, das sich durch abwechslungsreiche Landschaften, vielfältigelandwirtschaftliche Kulturpflanzen und eine variantenreiche Küche auszeichnet.Eröffnungsrundgang am 17. Januar um 8 UhrDie Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, sowieBerlins Regierender Bürgermeister Michael Müller werden gemeinsam denEröffnungsrundgang der Grünen Woche Berlin 2020 anführen. Der Rundgang beginntbeim diesjährigen Partnerland Kroatien (17.1. 8 Uhr, Halle 10.2). Hier begrüßenAndrej Plenkovic, Ministerpräsident von Kroatien, und die kroatischeLandwirtschaftsministerin Marija Vuckovic die Gäste.Wichtige Hinweise für die Medien:Eröffnungsfeier am 16. Januar im CityCube BerlinFür die Eröffnungsfeier der Grünen Woche 2020 (16.1., 18 Uhr, CityCube Berlin)ist eine gesonderte Akkreditierung zwingend erforderlich. Es steht einbegrenztes Kartenkontingent für berichterstattende Journalisten zur Verfügung.Anmeldung per Mail bitte an igw-presse@messe-berlin.de.Der Zugang zum CityCube für zugelassene Medienvertreter erfolgt ab 16.30 Uhrüber den Eingangsbereich der Halle 7. Bitte planen Sie genügend Zeit für eineFunktionskontrolle Ihrer Aufnahmegeräte ein. Der Lichtbildausweis muss bei derKontrolle vorgezeigt werden. Hier befindet sich auch eine Garderobe. FürMedienvertreter stehen Presseplätze im Saal sowie auf einem Kamerapodest zurVerfügung.Kamerateams und Pressefotografen werden bei der Eröffnungsfeier auf einem Podestpositioniert. Die Entfernung zum Rednerpult beträgt etwa 25 Meter. Die Sprecherwerden ausreichend beleuchtet sein. Hier befindet sich auch eine Splitbox fürdie Tonaufzeichnung. Üblicherweise werden etwa zehn Minuten vor Beginn derEröffnungsfeier die Ehrengäste erwartet. Um Ihnen möglichst gute Motive zuermöglichen, haben Sie dann Gelegenheit, auf die Bühne zu kommen und dieEhrengäste in der ersten Reihe zu filmen und zu fotografieren (Distanz zirkazwei Meter).Eröffnungsrundgang am 17. Januar, 8 Uhr, Start Halle 10.2Für die Teilnahme am offiziellen Eröffnungsrundgang der Grünen Woche 2020 am 17.Januar reicht die Grüne Woche-Akkreditierung. Der Rundgang beginnt um 8 Uhr inHalle 10.2 beim diesjährigen Partnerland Kroatien. Sie erreichen den erstenFotostandort über den Eingang Nord (Halle 19 am Hammarskjöldplatz). Zugelassensind Kamerateams, Pressefotografen und berichterstattende Journalisten mit GrüneWoche-Akkreditierung.Nicht vorakkreditierte Journalisten können sich an diesem Tag ab 7 Uhr an denPresse-Akkreditierungscountern in den Eingangsbereichen der Hallen 21(Masurenallee) und 7 (Jafféstraße) den Grüne Woche-Presseausweis ausstellenlassen. Vor dem Rundgang wird ein Plan mit den vorgesehenen Fotostationenherausgegeben. Fotografen, die die jeweiligen Aussteller selbst engagiert haben,dürfen ausschließlich am Stand des Ausstellers fotografieren. 