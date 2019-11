Berlin (ots) -Beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stehen auf derInternationalen Grünen Woche Berlin 2020 (17.-26.1.) die Verbraucher und derenEinflussmöglichkeiten in der gesamten Wertschöpfungskette im Fokus. DiePräsentation in Halle 23a deckt dabei ein breites Spektrum vonEntscheidungsmöglichkeiten ab: beim Einkauf im Supermarkt, bei der Gestaltungdes eigenen Gartens, bei der Verwertung von Lebensmitteln und auch bei derFrage, was auf den Tisch kommt. Die Präsentation macht gleichzeitig deutlich,wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zusammen mit seinenForschungseinrichtungen durch politisches Handeln und Forschung den Rahmen fürbewusste Verbraucherentscheidungen schafft.Du entscheidest beim LebensmitteleinkaufBesucher erfahren hier, wie sich mehr Tierwohl im Schweinestall auf dieFleischpreise auswirkt und welche Preise nötig sind, um den Bauern einnachhaltiges Familieneinkommen zu ermöglichen. In einem virtuellen Supermarktentdecken sie interaktiv, welche Siegel in Deutschland auf Bio-Qualität,Regionalität und die geschützte Herkunftsbezeichnung von Lebensmittelnhinweisen. Zudem geben Lebensmittelkontrolleure Tipps, woran sie die Qualitätvon Obst und Gemüse erkennen und wie sie im Haushalt selbst für eine guteHaltbarkeit sorgen. Mit einem Apfellaser zeigt das Bundesministerium, wie wirdurch Forschung und der Entwicklung von Alternativen zu einer Reduzierung vonPlastikabfällen beitragen.Du entscheidest, was auf den Tisch kommtEs wird daran geforscht, dass wir den Gehalt an Zucker, Fett und Salz inverarbeiteten Lebensmitteln reduzieren und gleichzeitig den Geschmack erhaltenkönnen - es geht um die so genannte "Reformulierung" von Lebensmitteln. Dieskönnen die Besucher probieren: An einem Touchscreen kann jeder sein Frühstückdurch reformulierte Lebensmittel gesünder machen - und gleich vor Ort testen,wie gut die Alternativen schmecken. Auch in der Gemeinschaftsverpflegung - ob inder Schule, am Arbeitsplatz oder in der Seniorenverpflegung - kann jederEinfluss darauf nehmen, was auf den Tisch kommt.Du entscheidest, wie viele Lebensmittel im Müll landenDie BMEL- Initiative Zu gut für die Tonne! sensibilisiert für einen nachhaltigenUmgang mit Lebensmitteln. Lebensmittel gehören auf den Tisch und nicht in dieTonne - mit nützlichen Tipps zeigt das Bundesministerium beispielsweise, wo sichim Kühlschrank Lebensmittel am besten und längsten halten. Außerdem hat das BMELdie 'Beste Reste-App' entwickelt, eine der beliebtesten Apps derBundesregierung. Man kann hier eingeben, welche Lebensmittel man noch zu Hausehat und erhält dazu leckere Rezeptvorschläge.Du entscheidest, wie insektenfreundlich dein Garten istInsektenschutz fängt im Garten und auf dem Balkon an. Mit vielen Blumen undvielfältiger Bepflanzung werden Tipps gegeben, wie Gärten insektenfreundlicherund auch der Balkon in der Großstadt zum Mikrobiotop werden kann. WeitereInformationen und interessante Zahlen: www.bienenfuettern.de.Pressekontakt:Bundesministerium für Ernährung und LandwirtschaftLeiter der Pressestelle: Mathias PaulT: +49 (0) 30 1 85 29 - 31 74, pressestelle@bmel.bund.deMesse BerlinWolfgang RogallPR ManagerT: +49 30 38 2218Wolfgang.rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell