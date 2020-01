Berlin, 19. Januar 2020 (ots) - Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner:"Beschlüsse sind ein starkes Zeichen für einen regel- und wertebasiertenFreihandel."Die Voraussetzungen für die landwirtschaftliche Produktion sind global extremunterschiedlich. So haben laut der Weltbank 65 Länder nicht genug fruchtbaresAckerland, um ihre Bevölkerung - selbst unter optimalen Bedingungen - zuernähren. Die Auswirkungen des Klimawandels und die rasant wachsendeWeltbevölkerung verschärfen den Druck auf die knappen und zudem ungleichverteilten Ressourcen. Wie kann der Handel hier einen Ausgleich schaffen? Undwie muss er gestaltet werden, damit er eine sichere, vielfältige und nachhaltigeErnährung für alle Menschen ermöglicht? Diese Fragen standen im Zentrum des 12.Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) im Rahmen der InternationalenGrünen Woche Berlin 2020. Rund 2.000 Vertreterinnen und Vertreter aus Politikund Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutierten vom 16. bis 18.Januar auf Einladung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in16 Fachpodien miteinander, informierten sich auf der GFFA-Innovationsbörse überneue Produkte und Dienstleistungen und fieberten beim "Science Slam" mit denWissenschaftlern mit. Das Leitthema lautete "Nahrung für alle - vielfältig,sicher und nachhaltig".Agrarpolitischer Dialog im globalen Kontext"Das GFFA hat sich in den letzten zwölf Jahren als der agrarpolitische Dialog iminternationalen Raum etabliert", eröffnete der Parlamentarische Staatssekretärbei der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Uwe Feiler, diedreitägige Konferenz. Als Beispiel nannte er den internationalen Digitalrat fürErnährung und Landwirtschaft, den die Welternährungsorganisation FAO in Berlinvorstellte. Mit der Erarbeitung des Konzepts war die UN-Organisation einer Bittenachgekommen, die als Ergebnis des letztjährigen GFFA von Agrarministerinnen und-ministern aus 74 Nationen an sie herangetragen wurde. "Das ist ein schönerBeweis für die Wirksamkeit der Konferenz", freute sich Feiler.Die Staatssekretärin für Verbraucherschutz und Antidiskriminierung bei derBerliner Senatsverwaltung, Margit Gottstein, begrüßte die Tatsache, dass immermehr Unternehmen auf verantwortungsvolle Lieferketten setzen und Aspekte wie dieEinhaltung von Sozialstandards oder den Umwelt- und Klimaschutz in ihrenWarenströmen berücksichtigen. Auch der Berliner Senat habe beschlossen, in derGemeinschaftsverpflegung künftig möglichst viele regionale Produkte - ab 2021mindestens zur Hälfte in Bio-Qualität - anzubieten. Zugleich betonte Gottstein,dass auch die Verbraucherinnen und Verbraucher durch ihre KaufentscheidungenHandelsströme beeinflussen können. "Wir tragen alle Verantwortung", mahnte dieStaatssekretärin.Das bestätigte auch der Geschäftsleiter Einkauf von Lidl Deutschland, Jan Bock.Um seinen Kunden zu garantieren, dass in den tierischen Produkten nurgentechnikfreie Futtermittel zum Einsatz kommen, unterstützt der Discounter -laut Bock Nummer eins in Europa und Nummer vier am Weltmarkt - den Anbaugentechnikfreien Sojas in Brasilien. Nicht immer bewahrheite sich derVerbraucherwunsch allerdings auch an der Kasse. So habe Lidl Deutschland imvergangenen Jahr geplant, nur noch Bananen aus fairem Handel anzubieten. "DieKonsumenten waren aber nicht bereit, den Aufpreis von zehn Cent pro Kilogramm zuzahlen", berichtete der Einkaufschef; das Unternehmen musste wieder "reguläre"Bananen ins Sortiment nehmen.Nachhaltige Entwicklung im FokusIm Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen die Agenda 2030 mit 17 Zielen fürnachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) verabschiedet. Dasgemeinsame High Level Panel von Welthandels- (WTO) undWelternährungsorganisation (FAO) widmete sich der Frage, welchen Beitrag derHandel zum Erreichen von SDG 2 - eine Welt ohne Hunger und Mangelernährung -leisten kann. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass der globale Warenaustausch einzweischneidiges Schwert ist."Wir müssen 95 Prozent unserer Nahrungsmittel importieren", sagte die Agrar- undFischereiministerin der Malediven, Zaha Waheed. Die Bevölkerung des Inselstaatskonnte nach dem Tsunami 2004 nur mit Hilfe des UN-Welternährungsprogramms (WFP)überleben. Für Arbeitsplätze und Einkommen sorgt der Fischfang, der ein Fünfteldes Proteinbedarfs der Bevölkerung deckt und auch Exportmärkte bedient. Die EUverlange hier Einfuhrsteuern von 28 Prozent. Dieselben Regeln würden für Ländergelten, die nicht so nachhaltig produzierten. "Sollen wir ökologisch und 'grün'sein, muss sich das auch im Wettbewerb zeigen", forderte die Ministerin."Wenn wir SDG 2 erreichen wollen, brauchen wir keinen gleichen, sondern einengleichberechtigten Handel", zeigte sich Ertharin Cousin, Distinguished Fellowbeim Chicago Council on Global Affairs, überzeugt. Die frühereExekutivdirektorin des Welternährungsprogramms erinnerte daran, dassLebensmittelimporte in Entwicklungsländern häufig aus hochkalorischen Produktenbestehen und so zur Fehlernährung beitragen; das Problem der Fettsucht, das auchimmer mehr Menschen in armen Ländern betrifft, gehe häufig mit geringerKaufkraft einher. Deshalb sei es wichtig, Investitionen in Nahrungsmittelsystemezu fördern, die lokale Arbeitsplätze schaffen und für Vielfalt in der Ernährungsorgen.Der stellvertretende Generaldirektor der WTO, Alan Wolff, gab zu bedenken, dassinternationale Agrarhandelsbeziehungen nicht nur Lebensmittel betreffen, sondernbeispielsweise auch technische Ausrüstung, etwa für Bewässerung, oderDienstleistungen, beispielsweise Ernteversicherungen. "Handel kann vielkompensieren, etwa Ausfälle, wie sie jetzt durch die Buschfeuer in Australienentstehen". Zudem erinnerte Wolff an die Tatsache, dass der Grund Nummer einsfür die Aufnahme internationaler Handelsvereinbarungen die Friedenssicherung war- "Seine Kunden bekämpft man nicht", so die Weisheit, auf der die WTO-Gründungfußt.High Level Panels der Europäischen UnionDas Potenzial des Agrar- und Lebensmittelhandels für die Ernährungssicherung undWirtschaftsentwicklung in Afrika stand im Mittelpunkt des High Level Panels derEuropäischen Union. In der Malabo-Erklärung der Afrikanischen Union (AU) vomJuni 2014 haben sich die afrikanischen Länder verpflichtet, deninnerafrikanischen Handel bis 2025 zu verdreifachen. Außerdem ist für 2020 dieSchaffung eines afrikanischen Binnenmarktes durch eine Freihandelszone geplant.Die 55 Staaten der AU sind in fünf Regionen eingeteilt; künftig soll derkomparative Vorteil jeder einzelnen Region für den Handel verstärkt zum Tragenkommen."Ohne den innerafrikanischen Handel könnten wir nicht überleben", betonte diestellvertretende Landwirtschaftsministerin Namibias, Anna Shiweda. Dasniederschlagsärmste Land südlich der Sahara versucht, möglichst wassersparend zuwirtschaften. Wichtigstes Agrarprodukt ist Rindfleisch, das in die EU und seitkurzem auch nach China und Hongkong sowie in die USA exportiert wird. "GroßeMengen können wir nicht produzieren; wir setzen auf Qualität, damit unsereErzeuger hohe Preise erzielen können", beschrieb Shiweda die Handelsstrategieihres Landes.Den Teufelskreis, in dem viele Bauern in Entwicklungsländern gefangen sind,verdeutlichte die Kommissarin für ländliche Wirtschaft und Landwirtschaft derAfrikanischen Union, Josefa Sacko. Internationale Märkte verlangen Qualität. Undüber die Preise der gehandelten Produkte bestimmt der Weltmarkt. "Wer guteQualität erzeugen will, muss investieren. Unsere Landwirte können das abernicht, wenn die Preise, die sie für ihre Produkte erzielen, zu niedrig sind unddie Investitionen sich nicht amortisieren", kritisierte die AU-Kommissarin.Auch Äthiopiens Agrarminister Oumer Hussien Oba sieht den internationalen Handelmit gemischten Gefühlen. Äthiopien ist der wichtigste Kaffeeproduzent auf demKontinent, 15 Prozent der Produktion gehen in den Export, wo Premiumpreiseerzielt werden können. In anderen Branchen, etwa im Gartenbau, sehe es wenigerrosig aus. Hier könnte der Großteil der hohen Anforderungen der EU - von derProduktion bis zum Marketing - noch nicht erfüllt werden. "Wir wollen nicht,dass die EU ihre Standards senkt, sondern dass sie uns ausbildet, damit wir dieMindestqualitätsstandards einhalten können", wandte sich der Minister anEU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski."Unsere Bauern sagen: Handel ist gut, aber er muss auf Augenhöhe stattfinden",stellte Wojciechowski die Position der Europäischen Union klar. EinheitlicheStandards seien wichtig, nicht nur für die Verbrauchersicherheit, sondern auchfür den Schutz der Umwelt und des Klimas. "Ich denke, wir arbeiten sehrkonstruktiv mit Afrika zusammen, damit die Länder unsere Standards bessereinhalten können", so der EU-Agrarkommissar. Und: "Unsere Tür steht offen fürProdukte aus Afrika."Dies bestätigte auch der Generaldirektor des International Food Policy ResearchInstitute (IFPRI), Johan Swinnen. Die Exporte Afrikas in die EU seien in denvergangenen Jahren gestiegen. Zwar hätten viele Studien gezeigt, dassLebensmittel-Standards auch Handelshemmnisse darstellen können; in vielen Fällenförderten sie den Handel jedoch, wie das Beispiel Namibias zeige. Doch führt derKontinent bisher wenig verarbeitete Produkte aus. Beispiel Schokolade: Afrikaexportiert Kakaobohnen, die in anderen Ländern verarbeitet und dann alsSchokolade reimportiert werden. "Durch Diversifizierung könnte die Integrationin die Weltmärkte deutlich besser werden", so Swinnen. Die Teilnehmerinnen undTeilnehmer der Veranstaltung waren sich einig, dass es höchste Zeit ist, Afrikanicht länger als reinen Rohstofflieferanten zu betrachten.Berliner Agrarministerkonferenz mit 71 MinisternDen Höhepunkt des GFFA bildete die 12. Berliner Agrarministerkonferenz, zu derdie Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, 71Amtskolleginnen und -kollegen aus aller Welt sowie Vertreterinnen und Vertretervon zwölf internationalen Organisationen begrüßte. "Ohne Handel wirdes keine Sicherung der Welternährung geben", zeigte sich die Ministerinbei der Eröffnung des Treffens überzeugt. Wichtig sei, dass der internationaleHandel von Fairness und Transparenz geprägt sei und alle Landwirte - auch dieKleinbauern im Globalen Süden - auf der Gewinnerseite stehen. Gleichzeitigdürften Anforderungen etwa an Umweltschutz oder Lebensmittelsicherheit nichtunterlaufen werden. Um gemeinsame Standards zu garantieren und dafür zu sorgen,dass marktverzerrende Agrarsubventionen weiter abgebaut werden, sei esunverzichtbar, die Welthandelsorganisation wieder zu stärken.Die Ergebnisse ihrer Beratungen hielten die Agrarministerinnen und -minister ineinem gemeinsamen Kommuniqué fest. In ihm verpflichten sie sich, deninternationalen Agrarhandel zu fördern und ihn gleichzeitig nachhaltig zugestalten. Hierfür sollen Handelshemmnisse abgebaut und globale Standardseingeführt werden. Entstehende Wohlstandsgewinne sollen allen Ländern undallen sozialen Schichten zugutekommen, so eine weitere Forderung. Damit dieLandwirtschaft vom Handel profitieren kann, soll der Aufbau lokaler, regionalerund globaler Wertschöpfungsketten vorangetrieben werden. InsbesondereKleinbäuerinnen und Kleinbauern müssen in ihrem Risikomanagementunterstützt und stärker in die Märkte eingebunden werden,heißt es im Kommuniqué weiter. Durch technische und organisatorischeInnovationen soll die Agrar- und Ernährungswirtschaft insgesamteffizienter und ressourcenschonender und zugleich attraktiv für eine neueGeneration von Landwirtinnen und Landwirten werden."Unsere heutigen Beschlüsse sind ein starkes Zeichen für einen regel- undwertebasierten Freihandel", betonte Ministerin Klöckner, bevor sie dasKommuniqué an den Generaldirektor der FAO, Qu Dongyu, den stellvertretendenGeneralsekretär der WTO, Alan Wolff, und den Vize-Minister Kasachstans,Aidarbek Saparov - als Gastgeber der kommenden WTO-Ministerkonferenz - übergab.Fortschritte bei der Umsetzung der im Kommuniqué genannten Verpflichtungensollen beim GFFA 2022 besprochen werden.Das Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) wird seit 2009 im Rahmen derInternationalen Grünen Woche veranstaltet. Auf der hochkarätigen Konferenztreffen sich Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt für drei Tage inBerlin, um über zentrale Zukunftsfragen der globalen Landwirtschaft undWelternährung zu diskutieren. In diesem Jahr stand die Konferenz unter dem Motto"Nahrung für alle! Handel für eine sichere, vielfältige und nachhaltigeErnährung".Weitere Informationen finden Sie unter:www.gruenewoche.deTwitter: @gruenewochefacebook.com/IGWInstagram/gruene_woche/youtube.com/user/GrueneWochePressekontakt:Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerT +49 30 3038-2218wolfgang.rogall@messe-berlin.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6600/4496111OTS: Messe Berlin GmbHOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell