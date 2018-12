Grüne Woche 2019: Pralles Schülerprogramm / Bislang über 600 Termine von Schulklassen gebucht (FOTO)

Berlin (ots) -Die Internationale Grüne Woche Berlin (18.-27.1.2019) wird fürSchulen immer interessanter. Kurz vor den Winterferien Ende Januarwerden zum praxisnahen Unterricht auf dem Berliner Messegelände über20.000 Schüler aus Berlin, Brandenburg und den angrenzendenBundesländern erwartet. Bislang sind über 600 Besuchstermine vonSchulklassen gebucht. Die Schülerinnen und Schüler erfahren bei denAusstellern beispielsweise die Grundlagen des Backhandwerks, wieBeete fachgerecht angelegt werden oder die wichtige Bedeutung vonBienen für die Landwirtschaft. Neben einem gesunden Frühstück undspannenden Programmpunkten bei landwirtschaftlichen Nutztieren kannsogar ein Tierarztdiplom erworben werden.Besonderes Highlight: Auf dem ErlebnisBauernhof in Halle 3.2findet am 23.Januar um 11 Uhr eine Schülerpressekonferenz statt.EMail: presse@imaagrar.de.Das Schülerprogramm "Grüne Woche young generation" wendet sich anSchulklassen aller Altersstufen. Aussteller bieten spannende Aktionenzu den Themen Gesundheit und Ernährung, Landwirtschaft und Natursowie Ausbildung und Berufsfindung an. Jede/r Schüler/in zahlt imKlassenverband vier Euro (Schulbescheinigung erforderlich). Pro zehnSchüler erhält eine Begleitperson freien Eintritt. ZusätzlicheBegleitpersonen zahlen 15 Euro. Die Karten können vor Ort amVeranstaltungstag an jeder Kasse gegen Vorlage der Schulbescheinigungerworben werden, auch wenn kein spezieller Programmpunkt gebuchtwurde.Alle weiteren Informationen zum Schülerprogramm gibt es hier:www.gruenewoche.de/Schuelerprogramm.Kontakt:Messe Berlin,Rebekka Groth,younggeneration@messe-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell