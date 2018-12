Grüne Woche 2019: Lebensmittelwirtschaft geht auf Trendsuche - BVE und BLL zeigen in Halle 22a, wie die Zukunft schmeckt (FOTO)

Berlin (ots) -"Wie schmeckt die Zukunft?" - Antworten geben der Bund fürLebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL) und dieBundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) auf derInternationalen Grünen Woche Berlin 2019 (IGW, 18.-27.1.) in Halle22a.Dazu erklärt BLL-/BVE-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff:"Zukunft schmeckt - dafür sorgt die Lebensmittelwirtschaft mit ihrenInnovationen. Dass die Branche zu den innovativstenWirtschaftszweigen Deutschlands gehört, dafür sorgen alle - vometablierten, internationalen Unternehmen bis zum jungen,aufstrebenden Start-Up. Diese Vielfalt und einige spannende Antwortenauf die Frage nach dem Geschmack der Zukunft werden wir im Rahmen derInternationalen Grünen Woche 2019 präsentieren. Dabei geht es nichtnur um den Geschmack, sondern auch um Fragen der Nachhaltigkeit,Gesundheit und sozialen Verantwortung."Die Impulsgeber aus den Bereichen Industrie, Handel und derSystemgastronomie der Food Startup-Szene sind:- McDonalds Deutschland bietet eine virtuelle Tour durchsRestaurant der Zukunft mit dem Fokus auf Qualität undNachhaltigkeitsaspekte an.- Nestlé Deutschland gibt Antworten rund um denverantwortungsvollen Umgang mit Wasser.- Danone verköstigt die Besucher mit neuen, nährwertoptimiertenProdukten aus dem Milchproduktesortiment.- REWE erklärt anschaulich, warum für das Handelsunternehmen dieReduktion von Plastik ganz oben auf der Agenda der Zukunftsteht.- 3Bears steht für vielfältige Porridgevarianten mitFruchtstücken, Vollkorn-Haferflocken und ohne Zusätze oderZuckerzusatz.- Joybräu hat das weltweit erste alkoholfreie Proteinbierentwickelt.- Laia's Proteinhanf - das sind proteinreiche Hanfsamen, dievielfältig genießbar sind, im Müsli, Aufstrich, Salat, Smoothie,geröstet, gebacken im Brot oder auch einfach pur.- NearBees liefert Honig vom Imker nebenan - direkt in denBriefkasten.- Das Haehnlein Projekt ist eine Gemeinschaft ausökologisch-agierenden Betrieben, die für Bio-Eier und Produkteaus der Aufzucht von Henne und Hahn stehen.Verkostungen gibt es nicht nur an den Ständen, sondern auch beiden "Cook & Talks" in der Küppersbusch-Showküche. Hier dürfen sichdie Besucher auf die Kombination spannender Interviews mit leckerenTastings freuen. Unter anderem wird Jacky F. die Jackfrucht von SriLanka nach Deutschland holen und Algenexperte Jörg Ullmann zeigt dievielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Mikroalge.Die jährlich stattfindende Internationale Grüne Woche Berlin istdie weltweit bedeutendste Verbrauchermesse für die Themen Ernährungund Landwirtschaft. 2019 läuft die IGW vom 18. bis zum 27. Januar aufdem Berliner Messegelände. Die BVE ist ideeller Träger der IGW. DerGemeinschaftsstand der Lebensmittelwirtschaft auf der IGW 2018 wirdgefördert durch die Landwirtschaftliche Rentenbank.Weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Manon Struck-Pacyna, Tel. +49 30 206143-127, E-Mail: mstruck@bll.deBundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e. V. (BVE)Monika Larch, Tel. +49 30 200786-167, E-Mail: mlarch@bve-online.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell