Grüne Woche 2019: Lángos, Bricka und Insektenriegel: Neue Geschmackserlebnisse in der Markthalle 1.2a (FOTO)

Berlin (ots) -Street Food liegt im Trend und bereichert das nationaleSpeisenangebot mit internationalen DelikatessenStreet Food - Dieser Begriff macht sofort Appetit auf mehr! Denndarunter versteht man schon lange nicht mehr die typische Currywurst,Bratwurst oder den Döner auf die Hand. Neue Food-Trends oderVariationen bekannter Speisen wie Algenpastete, mexikanische Burritosoder scharfe Chickenwings aus Korea treffen immer mehr den Geschmackexperimentierfreudiger Verbraucher. Diese nicht alltäglichenDelikatessen dürfen auf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2019natürlich nicht fehlen. In der Markthalle 1.2a lädt vom 18. bis 27.Januar eine reiche und bunt gemischte Auswahl an süßen und herzhaftenSpeisen zu neuen Geschmackserlebnissen ein.Vegetarisches Street Food aus Afrika (authentischeCouscous-Variationen und Bricka Sweet n´spicy mit Süßkartoffeln,Chili und Koriander), veganes Gurkenlimetteneis am Stiel mitGurkenscheibe, gegrillte ungarische Forellen, finnische Käseburger,chinesische Dumplings in Chili-Öl und japanische Ramen-Suppe,peruanische Delikatessen (Ceviche, Causa, Quinoa, Chia, Pisco Sour,Chicha), ungarische Lángos (gefüllte Fladen aus Hefeteig),vegetarische Gemüsesticks oder Poffertjes aus Holland. Sogargebratene Insekten und Insektenriegel finden sich hier auf derSpeisekarte. Zum perfekten Abschluss des Markthallen-Besuchs bietensich Craft-Beer, fruchtige Cocktailvariationen, Lakritz- undKaffeelikör, frisch gebrühter Kaffee oder ein leckererKäsekuchenschnaps an.