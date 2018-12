Grüne Woche 2019: Die Hingucker im Eisbett / Das FIZ aus Hamburg präsentiert in Halle 14.1 Fische, Krebs- und Weichtiere aus Ozeanen, Teichen, Flüssen und Seen (FOTO)

Berlin (ots) -Rekordniveau: Bundesbürger gaben 2017 3,9 Milliarden Euro fürFisch und Meeresfrüchte ausSchauen, schnuppern, schmecken - dazu lädt dasFisch-Informationszentrum e. V. (FIZ) aus Hamburg auf derInternationalen Grünen Woche Berlin 2019 ein. Vom 18. bis 27. Januarsind die frischen Fische, Krebs- und Weichtiere aus den Weltmeerenund den Teichen, Flüssen und Seen der verschiedenen RegionenDeutschlands die Hingucker im prall gefüllten Eisbett. Beispielsweiselassen sich leckere Gerichte zubereiten aus dem großen Kabeljau, dernach Meer riecht, und dem kleinen Stint, der ein feines Aroma nachfrischer Salatgurke verströmt. Aber auch die Welt der Muscheln unddie Vielfalt der Garnelen bieten kulinarische Entdeckungen in Halle14.1. Für Besucher gibt es kleine Proben von fettfrei gebratenemSeelachs, Kabeljau oder Rotbarsch. Ein weiterer kulinarischerHöhepunkt sind die Köstlichkeiten von Oktopus, Sepia und Kalmar."In Deutschland wurde im Jahr 2017 der langfristige positive Trendbeim Einkauf von Fisch und Meeresfrüchten bestätigt", stellt Dr.Matthias Keller, Geschäftsführer des FIZ, fest. "Die Ausgaben derVerbraucher für Fisch und Meeresfrüchte sind im Jahr 2017 auf einRekordniveau von rund 3,9 Milliarden Euro angestiegen. Auch dieEinkaufsmenge stieg von 410.423 Tonnen auf 413.496 Tonnen im Jahr2017. Diese positive Tendenz hat sich auch im Jahr 2018 fortgesetzt."Lediglich im Außer-Haus-Verzehr konnte das FIZ einen Rückgangfeststellen, der im Jahr 2017 zu einem Pro-Kopf-Verbrauch von 13,5Kilogramm (Vorjahr 14,4 kg) geführt hat. Unverändert beliebt sind beiden Verbrauchern Lachs, Alaska-Seelachs, Hering, Thunfisch undForellen, auf die rund drei Viertel des Verbrauchs an Fisch fallen.Besonders nachgefragt wurden im Jahr 2017 Fischkonserven undMarinaden, die sich auf den 1. Platz in der Beliebtheitsskala derProdukte noch vor die Tiefkühlfischerzeugnisse gesetzt haben. Auchdie Vielzahl an Erzeugnissen, die aus Krebs- und Weichtierenangeboten werden, fand beim Verbraucher einen guten Absatz.Spitzenreiter im Fischeinkauf blieben im Jahr 2017 die Verbraucherin Bremen (6,1kg pro Kopf), Hamburg (5,8 kg), Schleswig-Holstein (5,6kg) und Berlin (5,6 kg), während in Baden-Württemberg (4,2 kg),Saarland (4,2 kg) und Rheinland-Pfalz (4,4 kg) noch Platz in denEinkaufswagen ist.Der Messeauftritt des FIZ wird gefördert durch die EuropäischeUnion, Europäischer Meeres- Fischereifonds (EMFF), den Bund und dasLand Schleswig-Holstein.Fisch-Informationszentrum e. V.Dr. Matthias Keller/ Sandra KessTelefon: +49 (0)40 389 25 97 während der Messe:Tel.: +49 (0)171 606 1166, E-Mail: info@fischinfo.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell