Grüne Woche 2019: Finnland stärkt Lebensmittelexport nach Deutschland - Startschuss bei Grüner Woche 2019 (FOTO)

Helsinki/Berlin (ots) -Exportfördermaßnahme MessebeteiligungDeutschland ist branchenübergreifend Finnlands HandelspartnerNummer 1, doch bei den Lebensmittelexporten steht die Bundesrepubliknur auf Platz 4 in der EU. Das soll sich ändern: Das Land imNordosten Europas ist Partnerland der Internationalen Grünen WocheBerlin (IGW) 2019 und startet auf der weltweit bedeutendstenAusstellung für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau seineExportoffensive. Die IGW findet vom 18. bis 27. Januar 2019 in Berlinstatt. Über 50 Aussteller aus Finnland werden ihre regionalenProdukte in Halle 10.2. präsentieren.Im Jahr 2017 exportierte Finnland insgesamt Güter im Wert von 60,1Milliarden Euro, 14,2 Prozent davon gingen nach Deutschland (GTAIReport, Mai 2018). Der Exportanteil von Lebensmitteln betrug 2017 ca.2,2 Prozent, was 1,6 Milliarden Euro entspricht. Davon entfielen nurrund 75 Millionen Euro auf den deutschen Markt (Finnish Food andDrink Industries' Federation, ETL, 2018).Bei einem Pressegespräch für deutsche Journalisten, das gestern inHelsinki stattfand, stellte Jari Leppä, der finnische Minister fürLand- und Forstwirtschaft, die konkreten Anliegen, die Finnland mitdem Engagement auf der IGW verbindet, vor: "Die Förderung desLebensmittelexports ist eines der Kernziele der finnischen Regierung.Wir sind bestrebt, unsere Produkte auf neuen Märkten bekannt zumachen und deutschen Verbrauchern nordische Spezialitätennahezubringen. Das kulinarische Angebot Finnlands reicht voninnovativen Hafer- und Roggenprodukten über herzhafte Biere bis hinzu Fleisch und Fisch. Es ist uns eine Ehre, diese Produkte auf derGrünen Woche präsentieren zu dürfen, einer der renommiertestenkulinarischen Veranstaltungen in ganz Europa. Als bislangnördlichstes Partnerland der IGW möchten wir gleichzeitig die Chancenutzen, interessierten Gästen die finnische Lebensart undNaturverbundenheit zu vermitteln sowie innovative Architektur undzeitloses Design aus Finnland vorzustellen."Aus der WildnisFinnland wird sich unter dem Motto "Aus der Wildnis" in Berlinpräsentieren. Es spiegelt den finnischen Geist wider, in dem Naturund Ursprünglichkeit zentrale Rollen spielen - im Alltagsleben, inWirtschaft und Gesellschaft sowie ganz zentral in der Land- undForstwirtschaft.Der finnische Zentralverband der landwirtschaftlichen Produzentenund Waldbesitzer (MTK) organisiert den Messeauftritt.Kooperationspartner sind die finnischen Ministerien für Land- undForstwirtschaft sowie für Auswärtige Angelegenheiten, derZentralverband der schwedischsprachigen landwirtschaftlichenProduzenten in Finnland, die finnische Botschaft und dasFinnland-Institut in Deutschland sowie die internationalenMarketingorganisationen Business Finland und Visit Finland.Die Internationale Grüne Woche findet vom 18. bis zum 27. Januar2019 auf dem Messegelände von Berlin statt. Mehr als 1.700 Ausstelleraus 65 Ländern präsentieren sich auf der weltgrößten Messe fürErnährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Es werden 400.000 Fach- undPrivatbesucher erwartet. Finnland nimmt zum 25. Mal an der Messe teil- der Messestand befindet sich in Halle 10.2.PressekontakteKlaus Hartikainen, Pressesprecher und Leiter KommunikationZentralverband der landwirtschaftlichen Produzenten und Waldbesitzer(MTK)Tel.: +358 (0)40 169 2060E-Mail: klaus.hartikainen@mtk.fiDiese Presse-Information und Pressefotos finden Sie auch imInternet:www.gruenewoche.de/Presse/www.gruenewoche.de/Presse/Pressefotos/Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell