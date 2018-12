Grüne Woche 2019: EINEWELT ohne Hunger und ohne Kinderarbeit ist möglich / Das Entwicklungsministerium auf der Grünen Woche 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -Wie sieht es auf einer Kakaoplantage aus und unter welchenBedingungen bauen die Menschen dort unseren Kakao an? Wie können Siefair gehandelte Produkte aus Afrika beim Einkauf erkennen? Und wasgibt es auf einem afrikanischen Marktplatz alles zu entdecken? DasBundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ) und seine über 20 Partner geben Antworten - vom 18. bis 27.Januar auf der Internationalen Grünen Woche Berlin in Halle 5.2a.Entwicklungsminister Gerd Müller: "Wir bauen unseren Wohlstandnoch viel zu oft auf dem Rücken Afrikas auf. Kaffee, Kakao, Baumwolleund seltene Metalle werden immer noch mit Sklavenarbeit,ausbeuterischer Kinderarbeit, Hungerlöhnen und Abholzung desRegenwalds hergestellt. Jede und jeder einzelne kann etwas dagegentun. Denn die Macht, faire Produkte zu kaufen, liegt beimVerbraucher. Wir stimmen jeden Tag an der Ladentheke ab, ob wirAusbeutung beenden wollen oder nicht. Es ist wichtig, dass wirVerbraucher fragen: Unter welchen Bedingungen werden unsereAlltagsprodukte hergestellt? Denn am Anfang stehen immer Menschen,die von ihrer harten Arbeit leben müssen."Mit ihrer Kakaoernte verdient eine siebenköpfige Bauernfamilie inder Elfenbeinküste gerade einmal 100 Euro im Monat. Das deckt nichtdie monatlichen Kosten. Die Folgen sind Armut und Kinderarbeit. 2,3Millionen Kinder arbeiten auf Kakaoplantagen allein in Westafrika, wodie Elfenbeinküste, Nigeria und Ghana über 85 Prozent des deutschenKakaos produzieren.In Halle 5.2a reisen die Besucher in die Anbaugebiete für Kakao,Kaffee und Cashew. Sie erfahren, unter welchen Bedingungen ihreLieblingsprodukte produziert werden und wie sie den Weg insSupermarktregal finden. Jeder Besucher kann entdecken, wie dieKakaofrucht aussieht, wie sie schmeckt und wie hart viele Menschenarbeiten, um sie zu ernten. Andere Stationen zeigen, dass die Cashewnicht nur gesund ist, sondern ihr Anbau in Afrika in Projekten derEntwicklungszusammenarbeit über 530.000 Arbeitsplätze geschaffen hat.Der Cashewbaum ist zudem eine "Wunderpflanze" in Zeiten desKlimawandels. Er trotzt extremen Wetterphänomenen und trägt auch dannnoch, wenn Kakao schon nicht mehr angebaut werden kann.Ein authentischer afrikanischer Marktplatz lädt ein zum Probierenund Entdecken. So wird klar, wie sehr Afrikas Produkte bereits jetztTeil unserer Ernährung sind. Zudem wird mit digitalen Innovationenfür Landwirte in Afrika deutlich, welche Entwicklungssprünge mitmodernen Technologien möglich sind. Und bekannte Köche zeigen währendder zehn Tage zudem, wie schmackhaft faire Produkte sind. Ergänztwird das Angebot durch spannende Bühnenangebote, Livemusik undHighlights wie eine Insektenküche.Das BMZ präsentiert sich auf der Grünen Woche gemeinsam mit derWelthungerhilfe, dem WWF, Fairtrade, Brot für die Welt, Misereor undvielen weiteren Organisationen und engagierten Unternehmen.Ansprechpartner:Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(BMZ), PressesprecherFr. Merle Rietschel und Hr. Markus Berger, Tel.:030 / 18 535 2452 und 030 / 18 535 2674Merle.Rietschel@bmz.bund.de und Markus.Berger@bmz.bund.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell