Berlin (ots) -Das Global Forum for Food and Agriculture (GFFA), die weltweitführende internationale Konferenz zu zentralen Zukunftsfragen derglobalen Land- und Ernährungswirtschaft, findet anlässlich derInternationalen Grünen Woche Berlin 2019 (18.-27.1.) zum elften Malstatt. Das Leitthema lautet "Landwirtschaft digital - IntelligenteLösungen für die Landwirtschaft der Zukunft". Vom 17. bis 19. Januar2019 werden über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausWissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und der interessiertenÖffentlichkeit sowie rund 70 Landwirtschaftsministerinnen undLandwirtschaftsminister aus aller Welt die Chancen undHerausforderungen der Digitalisierung für Welternährung,Landwirtschaft und ländliche Räume umfassend analysieren, diskutierenund Beschlüsse fassen.Im Vordergrund stehen insbesondere die Fragen: Wie können diePotenziale der Digitalisierung global gefördert werden? Wie könnenMenschen überhaupt Zugang zu digitalen Technologien und Lösungenerhalten? Wie können Daten genutzt, aber gleichzeitig geschütztwerden? Wie wird sich die Digitalisierung auf die Strukturen derländlichen Räume auswirken? Welche Rolle spielt eine starkeLandwirtschaft bei der Bekämpfung von Fluchtursachen?Denn nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO muss dieglobale Landwirtschaft bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts dieagrarische Erzeugung um rund 50 Prozent steigern, damit der Bedarfder dann voraussichtlich rund 9,7 Milliarden Menschen an Lebens- undFuttermitteln gedeckt werden kann. Gleichzeitig sorgt die steigendeWeltbevölkerung für einen verschärften Wettbewerb um knappeRessourcen wie fruchtbare Böden, Wasser und Energie, der sich durchden Klimawandel noch verschärfen könnte.Auf dem GFFA werden diese Fragen im Rahmen zahlreicheröffentlicher Veranstaltungen aus verschiedenen inhaltlichen,regionalen und internationalen Blickwinkeln umfassend besprochen unddiskutiert. Veranstalter sind neben dem verantwortlichenBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine Reihevon namenhaften nationalen und internationalen Organisationen undAkteuren wie die EU-Kommission und die FAO.Weitere Informationen zum GFFA 2019 sowie die Möglichkeit zurkostenfreien Online-Registrierung finden Sie auf der Webseite:www.gffa-berlin.de