Berlin (ots) -"Bio - mehr Platz für Leben" lautet das Motto der Biohalle 1.2bauf der Internationalen Grünen Woche Berlin 2019. Vom 18. bis 27.Januar präsentiert die boomende Branche die ganze Vielfalt desÖkolandbaus. Peter Röhrig, Geschäftsführer des deutschenBio-Spitzenverbandes Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW):"In der Biohalle können die Besucher bei Öko-Bauern, -Bäckern,-Imkern und -Winzern aus erster Hand erfahren, wie leckereBio-Produkte entstehen und viele Öko-Spezialitäten auch gleich fürden Genuss zuhause kaufen. Gerade für Familien und Schulkinder gibtes viele tolle Informations- und Probier-Angebote." Die Bio-VerbändeBioland, Naturland und Demeter erklären, warum Bio-Milch "happy,schön und stark" macht, zeigen, warum sich Bienen beim Bio-Imker undauf blütenreichen Öko-Flächen rundum wohl fühlen und machen mit einemvirtuellen Rundgang auf einem Öko-Betrieb artgerechte Tierhaltungerlebbar."Schwärmen für die Vielfalt" heißt es am Stand des BundesprogrammÖkologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft(BÖLN). Bio-Forscher lassen sich über die Schulter schauen undBäuerinnen und Bauern aus dem Netzwerk der DemonstrationsbetriebeÖkologischer Landbau zeigen, wie wichtig Bestäuberinsekten für diebiologische Vielfalt sind.Reichlich Live-Entertainment bietet das Bio-Programm auf derHallenbühne. Es wird gekocht und verkostet und Fragen des Publikumswerden beantwortet: Wo ist der nächste Bio-Hof in meiner Nähe, denich besuchen kann? Warum schmeckt Bio so gut? Ist Öko auch gleichUmweltschutz? Am 24. Januar (14-16 Uhr, Halle 7.3, Saal Berlin)werden herausragende Bio-Betriebe vomBundeslandwirtschaftsministerium im Rahmen des "BundeswettbewerbÖkologischer Landbau" ausgezeichnet.