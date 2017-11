Berlin (ots) -Die Internationale Grüne Woche Berlin präsentiert vom 19. bis 28.Januar 2018 ein völlig neues Konzept der Blumenhalle. DieLandgard-Initiative "Blumen - 1000 gute Gründe" lässt die Besucherdieser beliebten Sonderschau Blumen und Pflanzen intensiv und aktiverleben. Unter dem Motto "Quelle der Vielfalt" werden dievielfältigsten Themen aus der Blumen- und Pflanzenwelt in Halle 2.2kreativ dargestellt. "Unser Ziel ist, durch diese Präsentation dasImage von Blumen und Pflanzen aufzufrischen und die Wertschätzung fürdie Produkte und die Branche insgesamt nachhaltig zu verbessern. Wirwerden zeigen, wie faszinierend, abwechslungsreich, spannend, schönund modern die Welt der Blumen und Pflanzen ist", so Armin Rehberg,Vorstandsvorsitzender der Landgard eG. Mit 3.200 Mitgliedsbetriebenist Landgard eine der größten europäischen Vermarktungsorganisationenfür Blumen und Pflanzen sowie Obst und Gemüse.Die 6.000 Quadratmeter große Blumenhalle wird als Leistungsschauder grünen Branche mit einer großen Anzahl an Frühlingsblühern,kreativen floristischen Arrangements, vielen Mitmach-Stationen fürJung und Alt, Workshops und innovativen Ansätzen für ein modernesStadtbild mit Blumen und Pflanzen gestaltet. "Die Besucher erwartetin der Blumenhalle das modernste, ästhetischste und spannendste, wasdie grüne Branche zurzeit zu bieten hat", so Rehberg. Blumen undPflanzen als Quelle der Vielfalt mit den Themenflächen Liebe, Leben,Schönheit, Genuss, Ökonomie und Kreativität bedeuten einen vollkommenneuen konzeptionellen Ansatz der Blumenhalle.Auf Teilflächen präsentieren sich in der Blumenhalle unter anderemder Zentralverband Gartenbau (ZVG), der Landesverband Berlin derGartenfreunde, das Schul-Umwelt-Zentrum Mitte / Gartenarbeitsschulesowie der Bauernverlag. Als Medienpartner wird radioBERLIN 88,8 eintägliches Bühnenprogramm mit Live-Berichterstattung anbieten.Grüne Stadt im Herzen der BlumenhalleGenau in der Mitte der Blumenhalle ist die "Quelle der Vielfalt"zu finden. Diese Quelle ist ein Ruhebereich für die Messebesucher,der sich durch transparente Gebäudefassaden optisch vom Rest derBlumenhalle abhebt und den Namen "Grüne Stadt" trägt. Hier wird auchdas Thema Blumen und Pflanzen im urbanen Raum präsentiert. DieMessebesucher sehen anhand vieler konkreter Beispiele, wie sichBlumen und Pflanzen in das moderne Stadtbild integrieren lassen undes dadurch bereichern. Graue und triste Betonwüsten waren gestern -jetzt erobern Blumen und Pflanzen die Städte zurück und werden zuunverzichtbaren Bestandteilen einer modernen Stadtplanung.Themenflächen wie das Leben: bunt und vielfältigIn der "Grünen Stadt" werden auch sechs aufmerksamkeitsstarkeHingucker in Form von aufwendigen floristischen Arrangements zu sehensein - ein Arrangement für jedes der sechs Themenflächen in derBlumenhalle. Liebe, Leben, Schönheit, Genuss, Ökonomie undKreativität - dies alles sind Begriffe, die im menschlichen Alltagvon Bedeutung sind. Blumen können dabei immer eine besondere Rolleeinnehmen. Dabei laden die Themenflächen immer auch zum Mitmachenein. Ob mit einer interaktiven Fotoaktion vor einer liebevollgestalteten Blumenwand, Workshops zum nachhaltigen Umgang mitPflanzen, blühender Ästhetik in Reinform, Urban Gardening-Projektenzum Mitmachen oder angesagten Do-it-Yourself-Kursen mit erfahrenenInterior-Experten. Darüber hinaus wird die Initiative immer wiederauch selbst in der Blumenhalle aktiv werden und bei diversen Events,Influencer- und Mitmachaktionen rund um Blumen und Pflanzen vor Ortund parallel im Social Web in Erscheinung treten.Beauftragt mit der Umsetzung des neuen Blumenhallen-Konzepts hatdie Landgard Initiative das Berliner Planungsbüro Neumann &Gusenburger, das über langjährige Erfahrungen bei der IGW verfügt.Für die floristische Gestaltung der Blumenhalle arbeitet Landgardunter anderem mit BLOOM´s zusammen, dem führenden deutschen Verlagfür floralen Lifestyle und einem der größten europäischenMarketing-Agenturen für den grünen Markt. BLOOM´s GeschäftsführerKlaus Wagener wird als künstlerischer Leiter der Blumenhallefungieren. Dieser hat als bislang einziger Deutscher dieWeltmeisterschaft der Floristen gewonnen.Weitere Informationen:Landgard Service GmbH, Unternehmenskommunikation,Nina Keune, Tel +49 28 39 59 1127, info@landgard.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell