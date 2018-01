Grüne Woche 2018: Hallengliederung der Erlebniswelt - Partnerland Bulgarien in Halle 10.2 (FOTO)

Berlin (ots) -Die Internationale Grüne Woche Berlin lädt zum 83. Mal in dieMessehallen unter dem Berliner Funkturm ein. Vom 19. bis 28. Januarpräsentiert die weltgrößte Messe für Landwirtschaft, Ernährung undGartenbau eine globale Marktübersicht der Nahrungs- und Genussmittelsowie eine Leistungsschau der Landwirtschaft und des Gartenbaus. Dasdiesjährige Partnerland Bulgarien stellt seine Traditionen undkulinarischen Highlights in der kompletten Halle 10.2 unter dem Motto"Aroma der Sonne" vor.Zur besseren Orientierung: Die landwirtschaftlich geprägtenAusstellungsbereiche sowie die Blumenhalle mit dem Gartenbau befindensich im südlichen Teil des Messegeländes. Die deutschen Bundesländerbelegen den westlichen Hallenzug rund um den Sommergarten, dieinternationale Ernährungswirtschaft konzentriert sich hauptsächlichauf den östlichen Hallenzug des Ausstellungsareals.Hallenbelegung für die Internationale Grüne Woche Berlin 2018Halle 1.2aKatar, Erlebniswelt Heimtiere - mit Aquarien-/Terrarienschauen, Heim-und KleintierenHalle 1.2bBiohalle Bio - Mehr Platz für LebenHalle 2.2Blumenhalle Blumenhalle - Motto: "Blumen - 1000 gute Gründe/Quelleder Vielfalt", Gartenfachliches Bühnenprogramm, Verbände desGartenbaus, WEINWERK - "Präsentation Deutscher Winzer",Rheinland-PfalzHalle 3.2ErlebnisBauernhof ErlebnisBauernhof - "Multimediale Einblicke in dieModerne Landwirtschaft", Messe-Kindergarten MEKIHalle 4.2Ländliche Räume Lust aufs Land - Ländliche Entwicklung, MultitalentHolz - mit vielen Attraktionen auch für Kinder, Motto: "Wald bewegt!"Nachwachsende Rohstoffe, Wild, Jagd, Natur - Deutscher Jadgverbandmit Erlebnispfad im naturnahen BiotopHalle 5.2aNordrhein-Westfalen, Bundesministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)Halle 5.2bBaden-Württemberg, Mecklenburg-VorpommernHalle 6.2aBelgien, Brasilien, Indien, Libanon, Peru, Spanien, Thailand,RusslandHalle 6.2bBelgien, Iran, Kosovo, Mongolei, Ungarn, USA, Usbekistan Küchen,KüchengeräteHalle 6.3Pressezentrum Pressezentrum und MesseleitungHalle 7.2aLuxemburg, UkraineHalle 7.2bAlgerien, Belarus, Dänemark, Iran, Kenia, Kolumbien, Neuseeland,Senegal, Spanien, Sri Lanka, Tunesien, USA, VietnamHalle 7.2cArmenien, Georgien, Irland, Kanada, Nepal, PortugalHalle 8.2Dänemark, Estland, Finnland, Japan, Lettland, Litauen, Kosovo,Norwegen, Schweden, TschechienHalle 10.2Partnerland BulgarienHalle 11.1Haustechnik Alles für Ihr HausHalle 11.2Frankreich, Polen, UngarnHalle 12"Markthalle / Streetfood" Trend Food in Marktatmosphäre (Produkteu.a. aus Südkorea, Madagaskar, Vietnam)Halle 13 + 14.1Wein Kulinarium der Weine, Fisch-Informationszentrum (FIZ)Halle 15.1ÖsterreichHalle 16KasachstanHalle 17Italien, Liechtenstein, SchweizHalle 18Aserbaidschan, Kroatien, Marokko, Niederlande, Slowakei, Slowenien,Spanien, Rumänien, RusslandHalle 19Eingangshalle Nord Eingangshalle Nord, HostessendienstHalle 20Niedersachsen, ThüringenHalle 21aBrandenburgHalle 21bBerlin, SachsenHalle 22aHessen, Schleswig-Holstein, Bundesvereinigung der Ernährungsindustrieund der Bund für Lebensmittelrecht und LebensmittelkundeHalle 22bBayernHalle 23aSonderschau BMEL Sonderschau des Bundesministeriums für Ernährung undLandwirtschaft (BMEL) "Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft"Halle 23bSachsen-AnhaltHalle 25Tierhalle Täglich wechselnde Tiervorführungen in unserer Arena mitStadionatmosphäreWettbewerbe19.-21.01.2018 ARENA Polo Masters26.-28.01.2018 HIPPOLOGICA MASTERSHalle 26 a + b Garten und LebensartHalle 26 c HIPPOLOGICA vom 25. - 28. Januar Das Reitsportevent derInternationalen Grünen WocheStand: 08.01.2018, Änderungen vorbehalten.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell