Grüne Woche 2018: Bio unverändert hoch im Kurs (FOTO)

Berlin (ots) -Nach Angaben des Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft e.V.(BÖLW) stellten im Jahr 2016 in Deutschland so viele Bauern aufÖkolandbau um wie noch nie: Die deutsche Öko-Fläche wuchs um 162.482Hektar (+14,9%) - jeder zehnte Hof wirtschaftet mittlerweileökologisch. Auch der Absatz an Bio-Produkten steigt stetig, immermehr Kunden greifen zu Bio-Produkten. 98 Prozent der Haushalte kaufenaktuell mindestens ein Bio-Produkt im Jahr. Entsprechend groß ist dasInteresse an der BioHalle 1.2 der Internationalen Grünen Woche Berlin2018 (19.-28.1.). Unter dem Motto "Bio - mehr Platz für Leben"präsentiert sich die Bio-Branche.Alles über Bio aus erster HandWarum geben Bio-Bauern ihren Tieren viel Platz und frische Luft?Was ist das Besondere bei der Verarbeitung von Bio-Produkten? Und wiewerden Bio-Produkte kontrolliert? In der BioHalle 1.2 erleben dieGrüne Woche-Besucher, wie die Landwirtschaft der Zukunft aussieht undwas Bio-Lebensmittel so unvergleichlich macht. "Hier kommen Sie mitBio-Praktikern wie Bauern, Bäckern, Imkern und Winzern ins Gespräch,können sich von ihren leckeren Produkten überzeugen und sie auchgleich für den Genuss zuhause kaufen. Aus erster Hand alles über Biozu erfahren - das ist das Besondere der BioHalle ", erklärt PeterRöhrig, Geschäftsführer des deutschen Dachverbands der Bio-BrancheBund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Die Bio-VerbändeBioland, Demeter und Naturland zeigen in der BioHalle, wie immer neueleckere Bio-Lebensmittel entstehen - ganz ohne Gentechnik,synthetische Ackergifte oder überflüssige Zusatzstoffe.Noch mehr Bio bietet das Live-Programm auf der Bühne. SpannendeDebatten, tolle Schüler-Projekte, preisgekrönte Bio-Landwirte,Spitzenköche und viele Prominente warten auf den Applaus und dieFragen der Besucher. Und natürlich gibt's überall leckere Bio-Snackszu probieren. Am großen Stand des Bundesprogramm Ökologischer Landbauund andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) könnenInteressierte den Bio-Forschern über die Schulter gucken und sich vonBauern die Vielfalt des Ökolandbaus vorstellen lassen.Weitere Informationen:BÖLW- Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Joyce Moewius,Presse- & Öffentlichkeitsarbeit, T: +49 (0)30 28482307, E-Mail:moewius@boelw.de, presse@boelw.deDiese Presse-Information und Pressefotos finden Sie auch imInternet: www.gruenewoche.de/de/Presse/www.gruenewoche.de/Presse/Pressefotos/Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. Pressesprecherund PR ManagerMessedamm 2214055 BerlinT +49 30 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell