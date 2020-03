Grüne Wende und digitaler Wandel zentrale Punkte der EU-Afrika-Strategie

Düsseldorf (ots) - Die grüne Wende und der digitale Wandel sind wichtigeBausteine der neuen Afrika-Strategie der EU-Kommission, die der AußenbeauftragteJosep Borrell und die Kommissarin für Internationale Partnerschaften, JuttaUrpilainen, am Montag in Brüssel vorstellen. Ehrgeizige Klimaschutzmaßnahmenseien angesichts der Klimakrise unabdingbar, schreiben Borrell und Urpilainen ineinem Gastbeitrag für die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Montag) mit Blick aufdie von ihnen geforderte grüne Wende. "Aber der Übergang zu einer grünenWirtschaft ist auch eine Wachstumsstrategie. Wir sollten zusammen Arbeitsplätzeim Bereich der erneuerbaren Energien schaffen und eine nachhaltigeStadtentwicklung gewährleisten." Der digitale Wandel sei in Afrika bereits imGange. Der Kontinent sei dabei, sich die Errungenschaften der digitalenRevolution zu eigen zu machen. "Man denke nur an die tief greifendenAuswirkungen elektronischer Zahlungssysteme. Wir sollten das Potenzial,Entwicklungsstufen zu überspringen, voll ausnutzen und die digitale Wirtschaftals Wachstumstreiber einsetzen", heißt es in dem Gastbeitrag. Die übrigenBausteine der Strategie sind nachhaltiges Wachstum, Frieden undRegierungsführung sowie Migration und Mobilität.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4540708OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell