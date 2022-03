Grüne: Weitere Waffenlieferungen an Ukraine notwendig

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen halten weitere Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine für notwendig. Allerdings sei auch nicht jeder Wunsch erfüllbar, sagte Grünen-Chef Omid Nouripour den Sendern RTL und ntv. "Es ist eindeutig so, dass mehr kommen muss und es ist eindeutig, dass jede einzelne Anforderung geprüft wird."

Er könne versichern, dass das "nach bestem Wissen und Gewissen" passiere in der "Balance zwischen Beistand und dem Vermeiden einer Entgrenzung des Krieges". Es gebe innerhalb der Ampel-Koalition "ein großes Verständnis" für die Nöte und die Verzweiflung der ukrainischen Bevölkerung, so Nouripour. Der Grünen-Chef fügte aber hinzu: "Es ist das eine oder andere auch nicht machbar." Es sei einfach nicht so, "dass U-Boote auf Bäumen wachsen und man sie einfach runterpflücken muss und rüberreichen kann". Dementsprechend sei die Machbarkeit "eine physische Begrenzung dessen, was wir tun können". Trotzdem sehe Deutschland die "Verpflichtung ihnen zu helfen, auch mit weiteren Waffenlieferungen", so der Grünen-Chef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur