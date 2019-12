Grüne Träume: Agilyx und GE schließen Vereinbarung ab, um die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu fördern

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Einführung von künstlicher Intelligenz,maschinellem Lernen und prädiktivem Modellieren für chemisches RecyclingRecycling gebrauchter Kunststoffe soll auf mehr als 95 % verbessert werdenWie wäre eine Welt, in der Kunststoffe niemals ungenutzt bleiben? Die AgilyxCorporation ("Agilyx"), der Marktführer für die chemische Aufbereitunggebrauchter Kunststoffe zu Kunststoffchemikalien und kohlenstoffarmenKraftstoffen, kündigte heute die dynamische Zusammenarbeit mit der GeneralElectric Company im Bereich KI-Technologie (künstliche Intelligenz) durch seinenGeschäftsbereich für Lizenzierungen an, durch die der grüne Traum in greifbareNähe rückt. Durch die Verknüpfung von Agilyx' tiefer Erfahrung mit chemischemRecycling und GEs umfangreicher Erfahrung mit der Anwendung industrieller KImöchten die beiden Unternehmen die chemische Wiederverwertbarkeit sämtlichergebrauchter Kunststoffe von aktuellen 10 % auf über 95 % steigern.Diese Ankündigung ist das Resultat eines jahrelangen, erfolgreichenUnterfangens, um die fortschrittliche Modellierungstechnologie von GE, die vonGE Research entwickelt wurde, und ihre Anwendbarkeit für die Datenbankchemischer Umwandlungen gebrauchter Kunststoffe zu bewerten, die Agilyx im Laufeder letzten 15 Jahre angesammelt hat. Gemeinsam können die Unternehmen dieRecycling-Rate drastisch verbessern, indem neben innovativen KI-Technologien(künstliche Intelligenz) wie maschinelles Lernen ("ML"), prädiktives Modellieren("PM") und Optimierungstools in Partnerschaft mit einer steigenden Zahl diverserMarktführer der Abfall- und Recyclingbranche, dem petrochemischen Sektor sowieder Konsumgüter- und Einzelhandelsindustrie auch andere Lieferketteninnovationenzum Einsatz kommen. Zusätzliche Informationen zu diesen Partnerschaften werdenim Laufe der kommenden Monate bekanntgegeben."Seit über 20 Jahren habe ich die Möglichkeit, im Bereich der Innovationen fürdie Abfallwirtschaft zu arbeiten, um neue Wege zu ebnen, über die wertvolleRessourcen gefördert werden können, während gleichzeitig Umweltverantwortungentwickelt wird. Die Hauptherausforderung bei der Skalierung von Lösungen istder effektive Umgang mit der Variabilität und Komplexität der Materialien undSchadstoffen in diversen Abfallströmen. Das trifft zweifelsohne aufKunststoff-Grundstoffe für chemische Recycling-Technologien zu", so JoeVaillancourt, Chief Executive Officer von Agilyx. "Das Team von Agilyx hat sichtiefgreifendes Fachwissen angeeignet und die branchenweit größte Datenbank fürCharakterisierungen des chemischen Recyclings aufgebaut, die die Beziehungzwischen Tausenden von Kunststoffabfallquellen, Verarbeitungsparametern undEndprodukten analysiert. Durch Nutzung der Erfahrung von GE mit KI, ML und PMkönnen wir ein global anwendbares Toolset entwickeln", fügte Vaillancourt hinzu."Verbraucher können Kunststoff als wertvolle erneuerbare Ressource nutzen und soeine echte Kreislaufwirtschaft für Kunststoff schaffen, ein Material, auf daswir alle in unserem Alltag angewiesen sind.""Diese Zusammenarbeit ist ein wundervolles Beispiel dafür, wie wir dasumfangreiche Technologie-Portfolio von GE mit erstklassigen Branchenpartnern wieAgilyx verknüpfen, um zum Umweltschutz beizutragen", so Pat Patnode, Präsidentvon GE Licensing. "Mithilfe der digitalen Technologien von GE wird Agilyx dieentscheidenden Komponenten beisteuern, durch die Kunststoffe in einenachhaltige, verlässliche Kohlenstoffquelle gewandelt werden können.""Über sämtliche unserer Branchen hinweg, wie Luftfahrt, Energie und dasGesundheitswesen, haben wir erfolgreich Lösungen für industrielle KI undmaschinelles Lernen entwickelt und angewendet, um neuen Geschäftswert immehrstelligen Millionenbereich zu schöpfen, indem die Effizienz und Leistungunserer Assets und Fertigungsprozesse verbessert werden", so Colin Parris, VicePresident für Software Research bei GE Research. "Gemeinsam mit Agilyx könnenwir das Gleiche für die Kunststoffbranche erreichen, indem das tiefgreifendeIndustriewissen von Agilyx in unsere KI-, ML- und Modellierungstechnikenintegriert wird, um den Recyclingkreislauf beinahe vollständig zu schließen."Informationen zur Agilyx CorporationAgilyx, mit Hauptsitz in Portland, Oregon, ist der Marktführer und Wegbereiterfür die chemische Aufbereitung von Abfallströmen schwer recyclebarer gebrauchterKunststoffe zu hochwertigen kohlenstoffarmen Grundprodukten und Kraftstoffen fürdie Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen hat das erste System entwickelt, mitdem Polystyrol-Abfall zu Styrol-Monomer aufbereitet werden kann, das dann fürdie Herstellung neuer Polystyrol-Produkte ("PS") verwendet wird. Darüber hinaushat das Unternehmen eine Technologie kommerzialisiert, mittels derMischkunststoffe in hochwertiges Rohöl gewandelt werden können. Das Unternehmenhat seit diesen zuerst auf dem Markt eingeführten Produkten seinProduktportfolio in ein breites Spektrum an maßgeschneiderten kohlenstoffarmenChemikalien, Polymeren und Kraftstoffen gewandelt. Agilyx arbeitet mitDienstleistern zur Entsorgung von Abfällen, Stadtverwaltungen, Veredlern sowieprivaten und öffentlichen Unternehmen zusammen, um industrielleKreislauflösungen für gemischte Kunststoffabfälle zu entwickeln.Kontaktieren Sie uns für das Recycling Ihrer Kunststoffabfallströme unterinfo@agilyx.com. Folgen Sie uns für weitere Informationen in den sozialen Medienoder besuchen Sie uns auf www.agilyx.com.Informationen zu GEGE (NYSE: GE) fungiert als Motor der Welt, indem wir ihre größtenHerausforderungen meistern: Energie, Gesundheit, Transport - die Grundlagen desmodernen Lebens. Durch die Kombination erstklassiger Technik mit Software undAnalytik, verhilft GE der Welt zu einer effizienteren, zuverlässigeren undsichereren Arbeitsweise. Seit über 125 Jahren bestimmt GE die Zukunft derBranche und bereitet den Weg für neue Paradigmen in den BereichenAdditiv-Herstellung, Materialwissenschaften und Datenanalytik. GE verfügt überein globales, vielfältiges und engagiertes Team, das seine Aufgaben mit höchsterIntegrität und Leidenschaft bewältigt, um die Mission von GE zu realisieren undLeistung für unsere Kunden zu erbringen. www.ge.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/737450/Agilyx_Logo.jpgPressekontakt:Todd AlhartGE Researchalhart@research.ge.comTiffany KeenanAgilyx(603) 431-0816tkeenan@calypsocom.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135334/4465598OTS: AgilyxOriginal-Content von: Agilyx, übermittelt durch news aktuell