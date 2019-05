Grüne Technik statt Öl und Gas für das eigene Zuhause / Heizungsanlage erneuern und Gratis-Förderservice von STIEBEL ELTRON nutzen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Holzminden (ots) -Die Heizungsanlage hat schon 15 oder mehr Jahre auf dem Buckel?Das Haus soll zukunftssicher, der CO2-Ausstoß massiv verringertwerden? "Die Zeit ist reif, jetzt den alten Öl- oder Gaskessel durcheine neue, umweltfreundliche Heizungsanlage zu ersetzen", sagtHaustechnik-Experte Henning Schulz vom deutschen Wärme- undLüftungsexperten Stiebel Eltron. Über das Tool"Wärmepumpen-Angebotsservice", das auf der Homepage des Unternehmensverfügbar ist, erhalten Hausbesitzer in wenigen Minuten einunverbindliches Komplettangebot eines qualifizierten Fachhandwerkersfür die Installation der Wärmepumpe. "Damit kennt man schnell dieungefähre Hausnummer der Kosten", so Henning Schulz. "Rechnet man diezum Teil umfangreichen Fördergelder dagegen, die es aktuell gibt,wird der Austausch des veralteten fossilen Brenners gegen die grüneAlternative noch attraktiver."Gratis-FörderserviceUnter anderem über das Marktanreizprogramm für erneuerbareEnergien (MAP) fördert der Staat den Einbau von umweltfreundlichenWärmepumpen - im Neubau wie im Bestand. Mehrere tausend Euro sind alsFördergelder möglich, bei einer neuen Erdreich-Wärmepumpe in derSanierung sogar bis zu 9.300 Euro. Dabei müssen sich Handwerker oderEndkunden um fast nichts kümmern: Aktuell bietet Stiebel Eltron einenGratis-Förderservice an - bei einem Komplettangebot einesFachhandwerkers für eine Heizungsanlage des deutschenWärmepumpen-Spezialisten übernimmt der Förderservice die kompletteFördergelder-Recherche und das Ausfüllen der entsprechenden Anträge."Aufgrund des positiven Feedbacks unserer Fachhandwerker und derEndkunden haben wir uns entschieden, den Förderservice noch bis Endedes Jahres kostenlos anzubieten", so Schulz. "Damit möchten wir denBauherren den Weg zur neuen Wärmepumpe erleichtern."Den Wärmepumpen-Angebotsservice finden Hausbesitzer unterwww.stiebel-eltron.de/angebotsservice, mehr Infos zur Förderung unterwww.stiebel-eltron.de/foerderung.Pressekontakt:Redakteur: Henning SchulzTelefon +49 (0) 55 31 / 702 - 95 685Mail: henning.schulz@stiebel-eltron.deInternet www.stiebel-eltron.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell