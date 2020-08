Der Grüne Punkt macht Konstanz CO2-neutral / Umweltbilanz für 2019 zeigt erneut, wie wichtig Kreislaufwirtschaft für den Klimaschutz ist /

Köln (ots) - Alle reden über CO2 und denken dabei meist an Mobilität oder Energieversorgung. Dabei können wir durch Mülltrennung und Kreislaufwirtschaft schon enorme Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen sparen: Der Grüne Punkt hat im Jahr 2019 durch Recycling und Verwertung von gut 1,7 Millionen Tonnen Verpackungsabfällen 1,02 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente eingespart. Das entspricht der jährlichen CO2-Emission von 85.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürgern (Quelle: http://www.uba.co2-rechner.de/de_DE/ ). "Das bedeutet, dass wir durch unsere Arbeit die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt wie Konstanz am Bodensee klimaneutral stellen", erläutert Michael Wiener, CEO des Grünen Punkts.Der Grüne Punkt berechnet jährlich eine Umweltbilanz über die ökologischen Auswirkungen seiner Arbeit. Spart es überhaupt Energie und CO2, Verpackungsabfälle zu recyceln, oder sind die eingesetzten Aufwände (Strom, Transporte usw.) höher als die Einsparungen? Was ist mit anderen ökologischen Wirkkategorien? Trägt das Recycling dazu bei, Böden vor Versauerung zu schützen und Gewässer vor Überdüngung?"Der Grüne Punkt erzielt in allen untersuchten Wirkkategorien deutliche ökologische Gewinne", hebt Michael Wiener hervor. "Der Schutz des Klimas genießt natürlich Vorrang - Recycling schützt die Umwelt aber in allen betrachteten Bereichen, verringert Überdüngung und Versauerung und hilft so auch zu mehr Artenvielfalt."Potenziale werden (noch) nicht ausgenutztDabei werden längst noch nicht alle Potenziale genutzt, die das Recycling bietet: "Immer noch werden zu viele Rohstoffe nur einmal genutzt und dann verbrannt oder beseitigt", so Wiener. "Das wirkt sich in allen Bereichen negativ aus. Insbesondere müssen wir deutlich mehr neues Plastik durch hochwertig recycelten Kunststoff ersetzen." So werden in Europa jährlich 61,8 Millionen Tonnen Kunststoff hergestellt, aber nur geschätzt 5,5 Millionen Rezyklate aus Kunststoff.Studien zufolge können 55 Prozent der weltweiten Treibhausgaseinsparungen zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels durch eine Energiewende erreicht werden - das bedeutet, dass fast die Hälfte aus anderen Bereichen kommen muss, also z. B. durch eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, aber auch durch die konsequente Einführung der Kreislaufwirtschaft. "Unsere Umweltbilanz zeigt, dass insbesondere die nachhaltige Nutzung von Kunststoff und damit das Recycling unverzichtbar für den Klimaschutz sind", hebt Michael Wiener hervor.Weitere Informationen unter http://www.gruener-punkt.de/umweltbilanzAnsprechpartner: Norbert Völl, Tel.: 0 22 03 / 937-507Über die Gruppe mit dem Grünen Punkt:Die Unternehmen des Grünen Punkts sind als Dienstleister für die erweiterte Produzentenverantwortung, als führender Sekundärrohstofflieferant für Kunststoffe und als Premium-Produzent von Kunststoffrezyklaten der Lösungsanbieter für die Bedürfnisse der Kreislaufwirtschaft. Die Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (DSD) hat mit dem Grünen Punkt als ihrem Markenzeichen das duale System in Deutschland mit eingeführt und aufgebaut und steht für intelligente Rücknahmesysteme sowie die Entwicklung und Vermarktung innovativer Rezyklate und Dienstleistungen. Die Systec Plastics stellt an den Standorten Eisfeld und Hörstel Premiumrezyklate der Marke Systalen für den internationalen Markt her. Die Unternehmen sind in der DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG zusammengefasst.Pressekontakt:DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KGEdmund-Rumpler-Str. 7, 51149 KölnV.i.S.d.P.: Norbert Völl, pressestelle@gruener-punkt.de, Tel.02203/937-507 http://www.gruener-punkt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/110129/4688304OTS: DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KGOriginal-Content von: DSD - Duales System Holding GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell