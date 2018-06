Grüne: Merkel schlägt zur EU 'nur das Allernotwendigste' vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen bewerten die Vorschläge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) für EU-Reformen als Balanceakt ohne eigene Visionen.



Es sei typisch für die Kanzlerin, "nur das Allernotwendigste zu sagen", um Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron nicht zu verprellen, und andererseits Rücksicht auf die Konservativen in ihrer Partei zu nehmen, kritisierte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. Mit "großen Visionen" gehe Merkel dagegen nicht voran. Die Frage des sozialen Zusammenhalts spiele in ihrer Antwort auf Macrons Vorschläge keine Rolle.

Ein Europäischer Währungsfonds etwa müsse der Kontrolle des EU-Parlaments unterstellt werden, statt zwischenstaatlich organisiert zu sein, sagte Baerbock. Damit würde auch die Demokratie in Europa gestärkt. Das Europäische Parlament nicht ausreichend ernst zu nehmen, sie "die falsche Antwort auf den Rechtsruck in Europa". Merkel hatte wenige Wochen vor dem nächsten EU-Gipfel am Wochenende in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ihre Vorstellungen zur EU skizziert, dabei geht es unter anderem um den Schutz der Eurozone vor künftigen Krisen./ted/DP/fba