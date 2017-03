Grüne: Merkel muss Vattenfall-Atomklage 'wegkriegen'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Atom-Einigung von Bund und Stromkonzernen hat nach Ansicht der Grünen einen großen Schönheitsfehler.



Es sei unverständlich, dass die Bundesregierung es nicht geschafft habe, die Konzerne von ihren Klagen gegen die Brennelementesteuer sowie von dem Vattenfall-Verfahren in Washington abzubringen. "Das ist das Ergebnis einer Waschlappen-Verhandlung", sagte die Atom-Expertin der Grünen im Bundestag, Sylvia Kotting-Uhl, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei der klare Auftrag des Parlaments gewesen, dass vor einer endgültigen Einigung alle Klagen abgeräumt werden sollten.

Kotting-Uhl forderte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, nun in Stockholm vorstellig zu werden: "Frau Merkel muss auf die schwedische Regierung einwirken, um die Klage in Washington wegzukriegen." Der schwedische Staatskonzern Vattenfall hat Deutschland wegen des Atomausstiegs vor einem Schiedsgericht in den USA auf 4,7 Milliarden Euro Entschädigung verklagt. Vattenfall betrieb die nach der Atomkatastrophe von Fukushima auf Druck der Politik stillgelegten Meiler Brunsbüttel und Krümmel./sl/tb/DP/tos