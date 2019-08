Grüne: Mehr Einkommensteuer für Top-Verdiener könnte Soli ersetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen möchten wegbrechende Soli-Einkünfte in der Staatskasse durch eine stärkere Besteuerung von Top-Verdienern wettmachen.



"Wir brauchen einen Ersatz für die Soli-Einnahmen", sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin. Dazu möchten die Grünen kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten, Spitzenverdiener sollen hingegen mehr zahlen. Das soll mindestens einen Teil der derzeitigen Soli-Einnahmen von etwa 19 Milliarden Euro im Jahr ausgleichen.

Das Geld soll demnach in die Förderung benachteiligter Regionen fließen. "Wir brauchen Solidarität für gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West. Wenn die Infrastruktur bröckelt, bröckelt das Vertrauen in den Staat", erklärte Baerbock.

Ursprünglich wollten die Grünen einen neuen "Soli für gleichwertige Lebensverhältnisse". Da die große Koalition aus CDU, CSU und SPD dazu nicht bereit ist und es Zweifel daran gibt, dass der Solidaritätszuschlag in Zukunft noch verfassungskonform ist, brachte Baerbock nun Änderungen bei der Einkommensteuer ins Spiel.

Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch Pläne von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zur weitgehenden Streichung des Solidaritätszuschlags. Für 90 Prozent der Zahler soll der Soli demnach entfallen, weitere 6,5 Prozent sollen ihn von 2021 an nur noch teilweise zahlen - je höher das Einkommen, desto mehr./hrz/DP/jha