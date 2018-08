Grüne Jugend fordert Asyl für Klimaflüchtlinge

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Jugendorganisation der Grünen fordert ein Recht auf Asyl für Menschen, deren Heimat der Klimawandel unbewohnbar macht. "Die EU sollte den Bewohnern von Inselstaaten, die durch den Klimawandel bedroht sind, die Europäische Staatsbürgerschaft anbieten und ihnen eine würdevolle Migration ermöglichen", sagte Ricarda Land, Vorsitzende der Grünen Jugend, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Ein solcher Klimapass wäre nicht nur eine Frage von Solidarität, sondern auch von Verantwortung – immerhin sind es unter anderem die Länder der Europäischen Union, die durch eine verantwortungslose Energie-, Wirtschafts-, und Agrarpolitik zur menschengemachten Klimakatastrophe beigetragen haben", betonte Lang.

Denen zu helfen, die am schlimmsten davon betroffen seien, müsse eine Selbstverständlichkeit sein. Lang verwies darauf, dass der Klimawandel in Teilen der Erde bereits "knallharte Realität" sei. "Gerade auf den pazifischen Inselstaaten wird vielen Menschen bereits heute die Existenzgrundlage unter den Füßen weggeschwemmt", so die Grüne-Jugend-Chefin.

