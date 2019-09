"Grüne" Hautpflege: Ist Naturkosmetik besser? (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Naturkosmetik liegt im Trend. Immer mehrVerbraucher greifen zu Cremes, die keine synthetischen Zusatzstoffeenthalten. Doch wie können wir erkennen, ob wir eine herkömmlicheCreme in der Hand halten oder eine naturkosmetische? Petra Bröckersagt es Ihnen:Sprecherin: Indem wir uns zuerst fragen: Wie viel Natur steckt indem Produkt eigentlich? Das ist oft schwer zu erkennen, sagtKonstanze Faßbinder von der "Apotheken Umschau":O-Ton Konstanze Faßbinder 15 sec."Viele Firmen werben mit Naturmotiven auf der Packung, das istaber auch ein gängiger Verkaufstrick. Es gibt zahlreiche Siegel, aberauch hier ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Deswegen würdeich im Zweifelsfall bewusst nachfragen, ob synthetische Stoffe oderMikroplastik enthalten sind."Sprecherin: Jede Creme sollte gut verträglich sein und vor allemindividuell zum Hauttyp passen:O-Ton Konstanze Faßbinder 17 sec."Das gilt für herkömmliche Cremes genauso wie fürNaturkosmetik-Produkte. Deshalb ist die Beratung wichtig. Was mangenerell schon sagen kann, ist aber, dass Naturkosmetik besser fürdie Umwelt ist. Bei zertifizierten Produkten wird, wie schon gesagt,kein Mikroplastik verwendet, keine synthetischen Stoffe."Sprecherin: In den letzten Jahren hat sich bei der Naturkosmetikviel getan:O-Ton Konstanze Faßbinder 21 sec. "Früher war es so, dass die rein pflanzlichen Cremes teilweise sehrpastenartig waren, zum Beispiel schlecht eingezogen sind. Heute sinddie Produkte auf jeden Fall wirksamer und auch anwenderfreundlicher.Aber bei manchen Produkten ist die Wirkung trotzdem schwächer als beider herkömmlichen Variante. Das ist zum Beispiel bei Haarfarben so,aber auch bei Sonnenschutzmitteln oder Antitranspirants."Die Haltbarkeit von naturkosmetischen Produkten ist begrenzt,schreibt die "Apotheken Umschau". In der Regel sollte man sie nachdem Öffnen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten verbrauchen.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell