Grüne Energieminister fordern Ausbau der Solarenergie

ERFURT (dpa-AFX) - Die Grünen-Energieminister und -senatoren aus neun Bundesländern fordern in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den weiteren Ausbau der Solarenergie.



"Die Energiewende ist noch lange nicht an ihrem Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung angelangt", heißt es in dem Schreiben, das die jeweiligen Ressortchefs von Thüringen, Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Bremen, Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein unterzeichneten. Zuvor hatten die Zeitungen der Mediengruppe Thüringen darüber berichtet.

In dem Schreiben sprechen sich die Minister unter anderem dafür aus, dass der Mieterstromzuschlag auch für Solaranlagen mit größeren Leistung gezahlt wird. Außerdem soll klargestellt werden, dass der Zuschlag auch für Quartierstromprojekte gezahlt wird. Den Mieterstromzuschlag können Vermieter bekommen, die selbst produzierten Solarstrom an ihre Mieter liefern./htz/DP/fba