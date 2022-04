Grüne Energie selbst erzeugen - mit der bionischen Windanlage VAYU®

Bern (ots) -Wer ein Eigenheim oder ein Unternehmen besitzt und sich selbst mit grüner Energie versorgen will, sollte auf Schweizer Technologie setzen: Die Firma 3D Wind AG hat mit VAYU® eine Windanlage entwickelt, die herkömmliche Anlagen in den Schatten stellt.In Zeiten des Klimawandels und hoher Energiepreise spricht viel dafür, die Stromerzeugung für den eigenen Bedarf selbst in die Hand zu nehmen - mit einer CO2-neutralen Windanlage. Vorbehalte gegenüber solchen Windrädern auf dem eigenen Dach sind etwa zu viel Lärm, kaum Effizienz oder die Gefährdung von Vögeln. Darauf hat die Berner Firma 3D Wind AG mit ihrer Turbine VAYU® innovative Antworten gefunden: VAYU® ist kompakt, lautlos und erzeugt bei Wind rund um die Uhr grüne Energie - Angaben zufolge ist sie weltweit die erste Windanlage mit einer neuen patentierten 3-Dimensionalen Bewegungs-Technologie, die fast lautlos mit einer angenehm harmonischen und bionischen Bewegung Strom liefert.Damit bleibt sie ihrem umweltbewussten Stil treu: "Optisch erinnert die Turbine an Libellenflügel", sagt Theo Grepper, Gründer von der 3D Wind AG. Dabei kombiniert die in mehreren Farben erhältliche VAYU® physikalische Überlegenheit mit mechanischer Einfachheit: Auch die einzelnen Flügel rotieren auf ihrer Achse. Das führt zu einer höheren Effizienz als bei herkömmlichen 2D-Antrieben.Ob aufs Eigenheim, auf Industriegebäude oder auf Feldern, Hügeln oder in Gärten: Überall lässt sich YAVU® platzieren. Die Technologie der Anlage kann mit Solarpanels kombiniert werden, um selbst bei geringem Wind Strom zu erzeugen. Und noch etwas hebt VAYU® von horizontalen und vertikalen 2D-Windrädern ab: Die Innovation aus der Schweiz bietet eine bis zu 40 Prozent höhere Effizienz in der Energieerzeugung - auch bei geringer Windstärke."Wir sind überzeugt, dass unsere Windanlage die Lösung für bisherige Problematiken der Nachhaltigkeit ist", erklärt Theo Grepper. Die Art, wie sich die Turbine bewegt, sei revolutionär und symbolisiere die Verbindung zwischen Mensch und Natur.Die 3D Wind AG wurde 2017 von Theo Grepper gegründet. Das Spin-off Unternehmen hat sich der Entwicklung von Lösungen für die Produktion grüner Energie aus Windtechnologien verschrieben. Weitere Informationen finden Sie hier (https://vayu.swiss/).Pressekontakt:Sophie Quenet031 979 17 17sophie.quenet@plimswiss.comOriginal-Content von: 3D Wind AG, übermittelt durch news aktuell