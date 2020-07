Grüne: EU sollte als Ganzes der Istanbul-Konvention beitreten

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des möglichen Austritts Polens aus der Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen fordern die Grünen, dass die EU als Ganzes dem Abkommen beitritt.



"Es muss klar sein, dass Europa auf der Seite derer steht, die sich für Rechtsstaatlichkeit und Gewaltschutz einsetzen", sagte die Frauenpolitische Sprecherin der Partei, Ricarda Lang, der Deutschen Presse-Agentur. "Es wäre eine angemessene Reaktion, dass die EU als Ganzes der Istanbul-Konvention beitritt." Außerdem brauche es eine EU-Richtlinie gegen geschlechtsbasierte Gewalt, die Prävention und Schutz von Betroffenen europaweit verpflichtend verankere.

Der polnische Justizminister Zbigniew Ziobro hatte angekündigt, dem zuständigen Familienministerium einen Vorschlag zum Austritt Polens aus dem Abkommen zu unterbreiten. Allerdings betonten führende Politiker der Regierungspartei PiS, dass die Regierung noch keine Entscheidung getroffen habe. Der Europarat, dem 47 Staaten angehören, hatte 2011 die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt als völkerrechtlichen Vertrag geschaffen. Die EU hat es 2017 unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Polen hat es unterzeichnet und 2015 ratifiziert.

"Dass der polnische Justizminister sie nun ausgerechnet in einer Zeit, in der häusliche Gewalt durch die Corona-Krise in ganz Europa zuzunehmen droht, aufkündigen will, ist alarmierend", sagte Lang. "Das wäre nicht nur ein riesiger Rückschritt beim Schutz von Frauen vor Gewalt, sondern auch ein weiterer Bruch mit den europäischen Grundwerten durch die Regierung in Polen." Die Ankündigung stehe für den antifeministischen Kurs der PiS-Regierung. Der Angriff auf Frauenrechte solle Bestandteil des Verfahrens gegen Polen nach Artikel 7 des EU-Vertrags wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Grundwerte werden, forderte sie./ted/DP/zb