Grüne: Deutschland soll Rückhalt für Aufbauplan sichern

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europa-Grünen drängen die Bundesregierung, während der deutschen Ratspräsidentschaft die übrigen EU-Staaten vom geplanten milliardenschweren Corona-Wiederaufbauplan zu überzeugen.



Dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel hinter ein kreditfinanziertes Konjunkturprogramm gestellt habe, sei ein großer Schritt nach vorn gewesen, lobte die Grünen-Fraktionschefin im Europaparlament, Ska Keller, am Mittwoch. "Jetzt geht es darum, eine Mehrheit dafür zu gewinnen bei den Treffen des Europäischen Rats."

Merkel hatte vergangene Woche gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgeschlagen, dass die EU-Kommission 500 Milliarden Euro als Schulden am Kapitalmarkt aufnehmen und das Geld als Zuwendungen an Krisenstaaten und -branchen verteilen soll. Von der EU-Kommission wird ein ähnlicher Vorschlag erwartet. Nötig wäre einstimmige Unterstützung der 27 EU-Staaten.

"Man sollte hoffen, dass der deutsche Enthusiasmus da nicht aufhört, sondern, dass das nur der Anfang ist für ein stärkeres europäisches Engagement, um die deutsche Präsidentschaft zum Erfolg zu machen", sagte Keller. Deutschland übernimmt am 1. Juli für sechs Monate den Vorsitz der 27 EU-Länder. Das bedeutet, dass deutsche Minister die Räte leiten und die Bundesregierung politische Schwerpunkte setzen kann. Dazu sollten aus Sicht der Grünen auch die Verschärfung und Umsetzung der Klimaziele gehören sowie ein neuer Anlauf einer europäischen Asylreform.

Bundeskanzlerin Merkel wollte am Mittwoch in einer Videokonferenz das EU-Parlament und in einer Rede auch die Öffentlichkeit von den Zielen der Ratspräsidentschaft informieren./vsr/DP/fba