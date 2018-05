Grüne: Bundesregierung weiter 'Schutzpatronin' der Autoindustrie

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag haben der Bundesregierung mangelnden Aufklärungswillen im VW -Abgasskandal vorgeworfen.



"Die Bundesregierung erweist sich als Schutzpatronin der Autoindustrie, so dass jetzt wohl nur noch die Justiz für echte Konsequenzen aus dem Abgasskandal sorgen kann", sagte der Grünen-Verkehrspolitiker Stephan Kühn am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die amerikanische Justiz will den früheren VW-Konzernchef Martin Winterkorn wegen Betrugs in der Abgasaffäre zur Rechenschaft ziehen. In Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft Braunschweig unter anderem wegen Betrugsverdachts weiter gegen Winterkorn. Der damalige VW-Chef war im September 2015 von seinem Amt zurückgetreten, kurz nachdem US-Behörden Manipulationen bei Dieselautos aufgedeckt hatten.

"Ich gehe davon aus, dass auch die deutsche Justiz die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen wird und der Autoindustrie so deutlich macht, dass Abgasbetrug kein Kavaliersdelikt ist", sagte Kühn. Die betroffenen Verbraucher erwarteten zu Recht, dass man den Verantwortlichen diesen Industrieskandal nicht ungestraft durchgehen lasse. Während die Justiz die Abgasaffäre weiter aufarbeite, versuche die Bundesregierung, sie offenbar zu den Akten zu legen.

Noch immer habe Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) keine Strafen gegen die Autohersteller verhängt, obwohl das EU-Recht wirksame Sanktionen bei Abgasmanipulationen vorsehe. Auch die Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkw werde weiterhin blockiert./hoe/DP/fba