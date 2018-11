Grüne: Brexit-Abkommen birgt Risiko für EU-Binnenmarkt

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das sich abzeichnende Brexit-Abkommen birgt aus Sicht der Grünen große Risiken für das reibungslose Funktionieren des EU-Binnenmarkts.



Wenn die Lösung sei, dass Großbritannien in der Zollunion bleibe, "dann muss die EU sicherstellen, dass ihre Standards nicht unterminiert werden", erklärte die Sprecherin für Europapolitik im Bundestag, Franziska Brantner, am Mittwoch in Berlin.

Eine Frage sei dabei, ob die Regeln, an die sich die Briten weiter halten müssen, umfassend seien, oder ob wichtige Gesetze fehlten. Zweitens sei unklar, wer in Zukunft feststelle, ob die Briten Standards einhielten, die den europäischen gleichwertig seien. Aus ihrer Sicht sei daher eine "bindende Interpretation" durch den Europäischen Gerichtshof nötig, als letzte Instanz in Streitfragen.

Nachdem die britische Regierung einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen verkündet hat, entscheidet an diesem Mittwochnachmittag das britische Kabinett über den Entwurf des Austrittsabkommens. Die eigentliche Hürde dürfte aber im Parlament liegen, dort formiert sich parteiübergreifend Widerstand.

Sollte die Einigung dort keine Mehrheit finden, droht ein EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen - mit schweren Folgen für alle Lebensbereiche. Zuerst wäre es aber wohl das Ende der Regierung der konservativen Premierministerin Theresa May. Auch eine Neuwahl oder ein zweites Brexit-Referendum werden für diesen Fall nicht ausgeschlossen.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, sagte im SWR, sie hoffe auf Grünes Licht im Kabinett May. "Wir brauchen einen Deal, wir brauchen eine Einigung. Wenn das ein No-Deal-Szenario wäre, wäre das das schlechteste Szenario für alle."/toz/DP/mis