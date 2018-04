Grüne: Altmaier mauert bei Aufklärung von Kredit an Air Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag haben Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vorgeworfen, nichts zur Aufklärung über den umstrittenen Kredit der Bundesregierung an die insolvente Fluglinie Air Berlin beizutragen.



Zwar habe sich Altmaier am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss Fragen gestellt, sagte die Grünen-Abgeordnete Katharina Dröge in Berlin. "Doch bei der Aufklärung mauert er wie seine Vorgängerin." Die Grundlage der Kreditvergabe, ein Gutachten der Beratungsgesellschaft PWC - bleibe geheim. "Dabei geht es hier um zig Millionen Steuergeld, die Altmaier und Co. in den Sand gesetzt haben."

Der Bund hatte Air Berlin nach dem Insolvenzantrag der Airline im vergangenen Jahr einen Kredit von 150 Millionen Euro gewährt, damit der Betrieb weitergehen konnte. Von den 150 Millionen Euro kann aber früheren Prognosen zufolge höchstens die Hälfte zurückgezahlt werden./hoe/DP/jha