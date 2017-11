Grüne: 2030 sollen Autos 60 Prozent weniger Klimagas ausstoßen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Jeder zweite Neuwagen ein Elektroauto, und das schon 2025: Die Grünen fordern von der Europäischen Kommission drastische Klimaschutzvorgaben für das nächste Jahrzehnt.



Neben der Quote von 50 Prozent emissionsfreier Neuwagen solle die Brüsseler Behörde eine Senkung der Autoemissionen um 60 Prozent im Vergleich zu 2020 vorgeben, verlangten grüne Europaabgeordnete am Montag.

Die Kommission will am Mittwoch Vorschläge für neue Kohlendioxid-Grenzwerte für Autos für die Jahre ab 2021 veröffentlichen. Nach Medienberichten will sie eine Verringerung des Ausstoßes um 25 bis 35 Prozent bis 2030 und möglicherweise eine Quote von 15 bis 20 Prozent emissionsfreier Autos.

Mit so wenig Ehrgeiz werde man die Ziele des Pariser Klimaabkommens nie erreichen, sagte der Grünen-Europaabgeordnete Claude Turmes. Nur ambitionierte Vorgaben schüfen Anreize für einen Innovationsschub. Klagen der Autoindustrie, so drastische Ziele seien nicht zu schaffen, wies Turmes zurück. Norwegen habe binnen drei Jahren erreicht, dass 25 bis 30 Prozent der Neuwagen elektrisch angetrieben werden./vsr/DP/nas