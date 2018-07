Gründliche Gesichtsreinigung schützt vor Rötungen und Juckreiz

Baierbrunn (ots) - Wer abends ungewaschen ins Bett fällt, riskiertRötungen, Pickel und Juckreiz durch Talg, Schmutz und Make-up-Reste.Für die Pflege trockener Haut sind Reinigungsmilch und Tonic ohneAlkohol ideal, für normale und Mischhaut empfiehlt die HamburgerDermatologin Dr. Daniela Wiebels im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau" milden Reinigungsschaum oder Waschgel plus alkoholfreiesTonic. Muss es mal schnell gehen, reicht ausnahmsweise ein Wattepad:mit Mizellenlotion tränken, Gesicht und Augenpartie vorsichtigabreiben. Gesunde, nicht entzündliche Haut darf man zweimal pro Wochepeelen, empfindliche Haut am besten mit einem Enzym-Peeling."Morgens sollten Sie das Gesicht vom Schweiß und Talg der Nachtreinigen", sagt Janet Gebelhoff, Kosmetikerin in einer Apotheke inHagen. Ölige Hauttypen sollten dafür wie abends ein mildesReinigungsgel verwenden. "So werden überschüssige Fette entfernt, dieHautflora wird optimiert. Das mindert Unreinheiten und beugt neuenEntzündungen vor", erklärt Wiebels. Für andere Hauttypen reichtwarmes Wasser.In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leserdie besten Expertentipps für einen effektiven Schönheitsschlaf.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell