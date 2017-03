Gründlich, schnell und sparsam / Saubermachen mit dem Hochdruckreiniger (FOTO)

Weinheim (ots) -Wenn mit den ersten Sonnenstrahlen die Gartensaison beginnt, dannist erst einmal das große Saubermachen angesagt. Der Einsatz einesHochdruckreinigers bietet dabei viele Vorteile. Neben einer schnellenund gründlichen Arbeitsweise ist dies vor allem der sparsame Einsatzvon Wasser. Im Vergleich zur Arbeit mit Gartenschlauch und Schrubberist der Hochdruckreiniger meist die bessere Wahl. Durch einennormalen Schlauch fließen etwa 3.500 Liter Wasser in der Stunde.Selbst ein leistungsstarker Hochdruckreiniger benötigt im gleichenZeitraum höchstens 600 Liter. Der Spareffekt verstärkt sich nochdadurch, dass die Arbeit dank des hohen Wasserdruckes schnellererledigt wird. Ökologisch gut: Viele Geräte können auch mitBrauchwasser aus Brunnen und Zisternen betrieben werden.Wer mit dem Hochdruckreiniger nur den Gehweg vor dem Haus oder dieGarageneinfahrt vom Schmutz befreit, nutzt die vielfältigenEinsatzmöglichkeiten nicht voll aus. Einmal in Betrieb genommen,lassen sich viele weitere Einsatzmöglichkeiten entdecken. Diesereichen vom Sockel der Hausfassade über das Garagentor bis hin zumFahrrad, das bereits auf seine erste Tour im Sonnenschein wartet.Auch alte Pflanzkübel, mit denen die Terrasse begrünt wird oder dieeingestaubten Gartenmöbel werden ruck, zuck wieder sauber. WeitereAnwendungsmöglichkeiten lassen sich mit passendem Zubehörerschließen.Wie geht man das Saubermachen mit dem Hochdruckreiniger richtig anund was gilt es zu beachten? Wichtig ist in allen Fällen dieAnpassung der Strahlform und des Wasserdruckes an die zu reinigendeOberfläche. Moderne Geräte verfügen dafür über Einstellmöglichkeitenauf dem Handgriff der Pistole. Für die vielen verschiedenenReinigungsaufgaben gibt es Strahlrohe mit unterschiedlichen Düsen.Eine Flachstrahldüse eignet sich für die meisten Arbeiten. Fürhartnäckige Verschmutzungen empfiehlt sich ein Dreckfräser. Beidiesem rotiert der gebündelte Wasserstrahl und wirkt so nochkraftvoller. Die meistgenutzte Ergänzung ist ein Flächenreiniger.Damit kommt man etwa doppelt so schnell voran als mit der freigeführten Hochdrucklanze. Zudem werden die Oberflächen besondersgleichmäßig sauber und die Haube des Flächenreinigers dient alsSpritzschutz.Eine sehr schonende Arbeitsweise ist mit der zusätzlichenVerwendung von Reinigungsmitteln möglich. Diese lösen den Schmutznicht nur besser, sondern haben häufig auch eine pflegende Wirkung.Aufgetragen werden sie mit dem Hochdruckreiniger imNiederdruckbetrieb. Nach einer kurzen Einwirkzeit wird der gelösteSchmutz mit Hochdruck und klarem Wasser abgespült.Der Technikeinsatz hat übrigens nicht nur praktische Vorteile. Esmacht auch einfach Spaß, den Wasserdruck mit der Pistole in der Handzu spüren und zu sehen, wie schnell der Schmutz abgetragen wird. Undwer mit dem kräftigen Wasserstrahl schon einmal ein Herz oderBuchstaben in den alten Belag auf Gehwegplatten "gezeichnet" hat, derweiß, das der Frühjahrsputz auch seine guten Seiten hat.Pressekontakt:Kay-Uwe MüllerPressebüro Tschorn & PartnerPF 10 11 52D-69441 Weinheimwww.pressebuero-tschorn.demueller@pressebuero-tschorn.deTel.: 06201 - 5 78 78Original-Content von: Alfred K?rcher GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell