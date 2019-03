Gründerszene Awards für die wachstumsstärksten Digitalunternehmen (FOTO)

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -Auszeichnung der 50 wachstumsstärksten DigitalunternehmenDeutschlands - Bewerbungsmöglichkeit für Startups bis 15. Juli 2019unter https://awards.gruenderszene.de/ - Ehrung der Preisträger beifeierlicher Preisverleihung am 28. November 2019Gründerszene, die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft, suchtzum fünften Mal die wachstumsstärksten Unternehmen der deutschenDigitalszene. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung am 28.November 2019 in Berlin bekannt gegeben. Ein gedrucktes Magazin zuden Gründerszene Awards und den Preisträgern erscheint am Abend derPreisverleihung.Gründerszene Awards für starkes WachstumMit den Gründerszene Awards werden erfolgreiche Gründungenausgezeichnet und geehrt. Die nachhaltige Bewertung der Unternehmenbasiert auf einem eigenen Wachstums-Score. Neben dem CAGR derNettoumsätze (Jahre 2016 bis 2018) wird das Alter des Unternehmens indie Berechnung einbezogen. Somit entsteht eine Rangfolge auf Basisvalider Kennzahlen, die Hidden Champions, junge Aufsteiger und reifeUnternehmen gleichermaßen berücksichtigt. Mit der Erstellung einervergleichbaren und validen Übersicht über die deutscheDigitalwirtschaft möchte Gründerszene Transparenz um das oftunterschiedlich definierte Bewertungskriterium Wachstum schaffen.Ebenso sollen Innovation, Risiko, Unternehmertum und harte Arbeitgeehrt werden. Zusätzlich werden branchenspezifische Sieger gekürt.Hochwertige Gewinne für die PreisträgerDie platzierten Unternehmen werden im neuen, gedrucktenGründerszene Magazin vorgestellt. Auf die Top-Platzierten wartenMarketingleistung im Wert von 250.000 EUR bei der Welt und vieleweitere Gewinne.Teilnahmebedingungen und BewerbungTeilnahmeberechtigt sind Digitalunternehmen, die ihreGeschäftstätigkeit spätestens zum 1. Januar 2016 aufgenommen haben.Die eingereichten Finanzdokumente sind ausschließlich für denHauptpartner KPMG einsehbar, der die Berechnung des Wachstums-Scoresdurchführt. Startups können sich bis 15. Juli 2019 unterhttps://awards.gruenderszene.de/ bewerben. Fragen zu den Awardskönnen an awards@gruenderszene.de gerichtet werden.Hauptpartner der diesjährigen Gründerszene Awards: KPMGÜber GründerszeneGründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft.Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media bietet GründerszeneOnlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen wieSpätschicht und Heureka. Mit tagesaktuellen News und Hintergründen,Fach- und Videobeiträgen sowie Analysen und Reportagen erreichtGründerszene 1,3 Million Unique User im Monat und liefert dierelevantesten Informationen rund um die Digitalwirtschaft.Links:https://awards.gruenderszene.dehttps://www.gruenderszene.de/https://verticalmedia.com/Pressekontakt:Lisa KühneCommunications ManagerTel: 030 921 025 394E-Mail: lisa.kuehne@verticalmedia.comOriginal-Content von: Vertical Media GmbH, übermittelt durch news aktuell