Gründerszene Awards für digitale Wachstumssieger (FOTO)

Berlin (ots) -Auszeichnung der 50 wachstumsstärksten Unternehmen der deutschenDigitalwirtschaft - communicationAds, VELUVIA und Fineway auf denersten drei Plätzen - Vorstellung der 50 Wachstumssieger imGründerszene PrintmagazinZum vierten Mal suchte Gründerszene, die Plattform der deutschenDigitalwirtschaft, die wachstumsstärksten DigitalunternehmenDeutschlands, um Transparenz in die boomende Digital-Szene zubringen. Die Gewinner wurden gestern bei einem exklusiven Dinnergekürt und erscheinen im gedruckten Magazin über die GründerszeneAwards.Die Preisträger der Gründerszene AwardsMit den Gründerszene Awards (https://awards.gruenderszene.de/)werden erfolgreiche Gründungen geehrt. Die Bewertung der Unternehmenbasiert auf einem eigenen Wachstums-Score, in den der CAGR derNettoumsätze sowie das Alter des Unternehmens einfließen. DieBerechnung erfolgt durch den Hauptpartner KPMG. In diesem Jahrerreicht communicationAds als Dienstleister im Bereich desspezialisierten Performance Marketings für den Kommunikationssektorden ersten Platz. Den zweiten Platz belegt VELUVIA mitNahrungsergänzungen auf Basis von Superfoods. Fineway folgt mitseinem Reiseplanungs-Service auf dem dritten Platz. Weiterhin wurdendie Kategoriesieger der Bereiche Energy, Software/Technology,Mobility und Media & Advertising geehrt. Die vollständigeGewinnerliste gibt es hier:https://www.gruenderszene.de/awards/content/gewinner.Sonderpreise Entrepreneurship und Big PlayerDer deutsche Startup-Investor Klaus Hommels erhält den Sonderpreisin der Kategorie Entrepreneurship, der außergewöhnlichen Einsatz zurFörderung von Unternehmertum und die aktive Mitgestaltung derdigitalen Szene Deutschlands würdigt. Ethereum Project alsfortschrittlichste Blockchain-Infrastruktur mit der zweitgrößtenKryptowährung und einer Plattform für dezentralisierte Apps wird mitdem Big Player Award für außergewöhnliche Unternehmenserfolge geehrt.Bewerbung für die Gründerszene Awards 2019Die Gründerszene Awards gehen 2019 in die nächste Runde. Vom 01.Dezember 2018 bis zum 21. Juli 2019 haben Digitalunternehmen erneutdie Chance, sich für die Gründerszene Awards zu bewerben. AlleInformationen gibt es unter https://awards.gruenderszene.de.Hauptpartner der diesjährigen Gründerszene Awards sind: KPMG,Deutsche Messe, Oracle NetSuiteÜber GründerszeneGründerszene ist die Plattform der deutschen Digitalwirtschaft.Als bekannteste Medienmarke von Vertical Media vereint GründerszeneOnlinemagazin, Karrierebereich, Netzwerk-Events und Konferenzen. Mittagesaktuellen News und Hintergründen, Fach- und Videobeiträgen sowieAnalysen und Reportagen erreicht Gründerszene 1,4 Million Unique Userim Monat und liefert die relevantesten Informationen rund um dieDigitalwirtschaft. Als zentraler Teil der Digitalwirtschaft verbindetVertical Media Industrie und Startups auf verschiedenen Online- undOfflineplattformen miteinander.Linkshttps://awards.gruenderszene.de/http://www.gruenderszene.de/http://verticalmedia.com/