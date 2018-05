Gründerszene Awards für digitale Wachstumssieger (FOTO)

Berlin (ots) -Gründerszene zeichnet im Rahmen der Gründerszene Awards die 50 amschnellsten wachsenden Unternehmen der deutschen Digitalszene aus.Über die Gewinner wird auf Gründerszene und bei Medienpartnernberichtet. Startups können sich bis 22. Juli 2018 unterwww.awards.gruenderszene.de bewerben.Das Onlinemagazin Gründerszene sucht zum vierten Mal die amschnellsten wachsenden Digitalunternehmen Deutschlands. Die Gewinnerwerden bei der feierlichen Preisverleihung am 29. November 2018bekannt gegeben. Ein gedrucktes Magazin über die Gründerszene Awardsund die Preisträger erscheint am Abend der Preisverleihung.Gründerszene Award für schnellstes WachstumMit den Gründerszene Awards werden erfolgreiche Gründungenausgezeichnet und geehrt. Für eine nachhaltige Bewertung derUnternehmen wird ein eigener Wachstums-Score verwendet. Neben demCAGR der Nettoumsätze (Jahre 2015 bis 2017) wird das Alter desUnternehmens in die Berechnung einbezogen. Somit entsteht eineRangfolge auf Basis valider Kennzahlen, die Hidden Champions, jungeAufsteiger und reife Unternehmen gleichermaßen berücksichtigt.Zusätzlich werden branchenspezifische Sieger gekürt.Auszeichnung, gedrucktes Magazin und hochwertige MedialeistungenDie teilnehmenden Unternehmen können sich über Berichterstattungauf Gründerszene sowie bei den Medienpartnern, zu denen u.a. Welt,Bild und Business Punk gehören, freuen. Die platzierten Unternehmenwerden ausführlich im neuen, gedruckten Gründerszene Magazinvorgestellt. Auf die Top-Platzierten warten als Preise Mediabudget imWert von 500.000 EUR bei der Welt, 10.000 EUR Möbelbudget bei Vitraund viele weitere Gewinne.Teilnahmebedingungen und BewerbungTeilnahmeberechtigt sind Digitalunternehmen, die ihreGeschäftstätigkeit spätestens zum 01. Januar 2015 aufgenommen haben.Die eingereichten Finanzdokumente sind ausschließlich für denHauptpartner KPMG einsehbar, der die Berechnung des Wachstums-Scoresdurchführt. Startups können sich bis 22. Juli 2018 unterawards.gruenderszene.de bewerben. Fragen zu den Awards können anawards@gruenderszene.de gerichtet werden.Sonderpreise Entrepreneurship und Big PlayerZudem verleiht eine ausgewählte Jury Sonderpreise in denKategorien Entrepreneurship und Big Player. Der EntrepreneurshipAward würdigt den außergewöhnlichen Einsatz zur Förderung vonUnternehmertum und die aktive Mitgestaltung der digitalen SzeneDeutschlands. Mit dem Sonderpreis in der Kategorie Big Player wirdherausragende unternehmerische Leistung geehrt. Nominierungen für dieSonderpreise können bis 22. Juli 2018 unterwww.awards.gruenderszene.de eingereicht werden.Partner der diesjährigen Gründerszene Awards sind:Hauptpartner: KPMG, Cebit, OracleSupporting Partner: Vattenfall, Colliers, Vitra, LogitechMedienpartner: Bilanz, Bild, Business Insider Deutschland,Business Punk, Hamburg Startups, Tagesspiegel, WeltVerbands- und Kooperationspartner: Bitkom, Bundesverband DeutscheStartups, Händlerbund, IHK Berlin, VBKIÜber GründerszeneGründerszene ist eins der führenden Onlinemagazine für diedeutsche Startup-Szene und die digitale Wirtschaft. Mittagesaktuellen News und Hintergründen, Fach- und Videobeiträgen sowieAnalysen, Meinungsartikeln und Reportagen erreicht Gründerszene mehrals 1.400.000 (Stand: November 2017) Unique User im Monat und liefertseinen Lesern die interessantesten Informationen über die Branche auserster Hand. Mit zusätzlichen Services wie der Jobbörse, derDatenbank und zahlreichen Netzwerkveranstaltungen, schafftGründerszene ein umfassendes Wissens- und Rechercheangebot für diegesamte Gründerszene. Gründerszene gehört zu der VerlagsmarkeVertical Media GmbH, die 2010 gegründet wurde und seit 2014 mit einerMehrheitsbeteiligung von 88 Prozent der Axel Springer SE angehört.Die Vertical Media GmbH ist zudem der Digitalverlag hinter denPublikationen NGIN Food und NGIN Mobility.Links:www.awards.gruenderszene.dehttp://www.gruenderszene.de/http://verticalmedia.com/Bildmaterial und Logo steht hier zum Download bereit:http://ots.de/hhQOYHPressekontakt:Vertical Media GmbHLisa KühneJunior Communications ManagerTel: 030 921 025 394E-Mail: lisa.kuehne@verticalmedia.comOriginal-Content von: Vertical Media GmbH, übermittelt durch news aktuell