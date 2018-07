--------------------------------------------------------------Hier zur Studiehttp://ots.de/FQNvR9--------------------------------------------------------------Darmstadt (ots) -Die Rolle und Bedeutung von Entrepreneuren gerade in Zeitentiefgreifenden Strukturwandels ist unbestritten. Aber wie sieht dieEinstellung bei potenziellen Gründern aus? Dr. Stefan A. Duvvuri(Dozent) und Stefan Dobler (Lehrbeauftragter) von der InternationalenBerufsakademie (iba) in Darmstadt haben hierzu deutschlandweit 417Studierende im Studiengang Betriebswirtschaftslehre an der ibabefragt.Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Gründungsneigung vonStudierenden in dualen Studiengängen, am Beispiel der iba, gegenüberStudierenden anderer Hochschulformen höher ausfällt. 12,9 % derBefragten gaben an, dass sie bereits gegründet oder erste Schrittehierzu eingeleitet ("Gründer") haben. Ältere Studien weisen mit 2 %teilweise deutlich geringere Gründungsabsichten aus. Anderseitsbeträgt der Anteil derer, die eine Gründung kategorisch ablehnen("Nicht-Gründer") 14,4 %. Und hierbei nehmen die weiblichenStudierenden mit 95 % eine ernüchternd dominierende Stellung ein.72,7 % der Studierenden können sich eine Unternehmensgründunggrundsätzlich vorstellen ("Gründungsinteressierte").Es bestehen weiterhin erhebliche Gründungshemmnisse. Die Gruppeder "Gründer" und "Gründungsinteressierten" nennen als wesentlicheHürden fehlendes Eigenkapital (23,1 %) - trotz zahlreicherstaatlicher Fördermaßnahmen - zu hohe Risiken (16,3 %), Angst vor demScheitern (13,1 %) sowie fehlenden Mut (9,3 %). Bei der Angst vor demScheitern stammen 81 % aller Nennungen von Frauen. Bei den"Nicht-Gründern" werden als Haupthürden zu hohe Risiken (29,7 %) undzu hoher Aufwand (24,6 %) genannt. Die aufgeführten Defizite bzw.Gründungshemmnisse verstärken sich nicht nur wenn familiäre Vorbilderfehlen, sondern auch im Verlauf des Studiums und bei festenPartnerschaften. Dr. Stefan A. Duvvuri, Co-Autor der Studie, sagt zuden Ergebnissen: "Die Gründungsangst in Deutschland geht weiterhin umtrotz vieler erfolgreicher Start-ups." Daher fordern die Autoren derStudie, dass die Förderung des Unternehmergeistes auf die politischeAgenda muss und die Ausbildung unternehmerischen Handelns sich nichtauf Gründungsshows im Fernsehen beschränken darf. "DerGründungsprozess muss konkret erlebbar werden", so der Co-AutorStefan Dobler.Zusätzlich wird die konsequente und flächendeckendeImplementierung einer Entrepreneurship Education in Schulen undHochschulen sowie anderen Bildungseinrichtungen, wie von derEuropäischen Kommission empfohlen, angeregt. Des Weiteren ist eineNeuausrichtung der Gesellschaft von "Bremsern zu Mutmachern"notwendig. Gerade zu Beginn einer Idee ist konstruktiver Zuspruchwichtiger als unqualifizierter Widerspruch."Um den digitalen Wandel meistern zu können, brauchen wirFührungskräfte und Mitarbeiter mit Entrepreneurial Spirit. Daher mussEntrepreneurship Education fester Bestandteil in deutschenBildungseinrichtungen werden", sagt Dr. Stefan A. Duvvuri.Mehr Informationen zur Studie finden Sie hier: http://ots.de/0NpmX0Pressekontakt:Daniela WackenhutMarketingleitung ibaInternationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbHPoststraße 4-6D-64293 DarmstadtTel: +49 6151 49 24 88-280Fax: +49 6151 49 24 88-29Mail: daniela.wackenhut@internationale-ba.comOriginal-Content von: iba - Internationale Berufsakademie der F+U Unternehmensgruppe gGmbH, übermittelt durch news aktuell