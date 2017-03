Gründerfonds Ruhr fördert innovative Firmenstarter (FOTO)

Essen (ots) -- Initiativkreis Ruhr und NRW.BANK ermöglichen Startups ausZukunftsbranchen Zugang zu Risikokapital- 3. Gründer-Forum NRW vernetzt Jungunternehmer mit Investorensowie Experten aus Industrie und Wissenschaft- Neue Datenbank Startups Ruhr geht onlineFrisches Geld für junge Gründer: Der Initiativkreis Ruhr und dieNRW.BANK haben beim 3. Gründer-Forum NRW in Essen den neuenGründerfonds Ruhr vorgestellt. Der Gründerfonds Ruhr hat das Ziel,innovativen Startups Risikokapital im Gesamtvolumen von zunächstmindestens 30 Millionen Euro bereitzustellen. Das 3. Gründer-ForumNRW bringt am heutigen Mittwoch, 8. März, Gründungswillige undJungunternehmer mit Konzernvertretern sowie Forschungsleiternführender Unternehmen, Experten von Universitäten und Kapitalgebernzusammen."Die Rhein-Ruhr-Region ist aktuell der Startup-Hotspot mit dergrößten Dynamik in Deutschland. Berlin, München und Hamburg bekommendagegen Sättigungstendenzen zu spüren", sagt Bernd Tönjes, Moderatordes Initiativkreises Ruhr und Vorstandsvorsitzender der RAGAktiengesellschaft. "Das Ruhrgebiet kann als Hochtechnologiestandortmit besten Bedingungen für Gründer punkten. Bislang mangelte es hieraber an Risikokapital für Startups. Der Fonds schließt diese Lücke."Wirtschaftsminister Duin sieht Wettbewerbsvorteil in NRWWirtschaftsminister Garrelt Duin: "Wenn wir in Nordrhein-WestfalenInnovationsland bleiben wollen, brauchen wir mehr denn je neue Ideen,Erfindungen und Entwicklungen. Deshalb unterstützen wir Startups undfördern Gründungen. So können wir unser Ziel erreichen: Synergien zunutzen zwischen den Geschäftsmodellen der klassischen Industrie, desMittelstands und innovativer Startups. Ihre Zusammenarbeit wird fürNordrhein-Westfalen zum zentralen Wettbewerbsvorteil in derGründerszene und damit zu unserem Alleinstellungsmerkmal inDeutschland.""Der Gründerfonds Ruhr nimmt die Zukunftsbranchen in den Fokus",sagt Dr. Thomas A. Lange, Co-Moderator des Initiativkreises Ruhr undVorsitzender des Vorstandes der NATIONAL-BANK AG. Die fünf Leitmärktefür den Fonds seien Chemie & neue Werkstoffe, Energie & Industrie,Life Sciences & Gesundheit, Logistik & Handel sowie DigitaleWirtschaft. "Der Fonds dient der Förderung des Unternehmertums in derRegion, ist aber auch klar renditeorientiert. Das macht ihn fürInvestoren hochattraktiv", sagt Dr. Lange. "Alle rechtlichenVoraussetzungen sind erfüllt. Die Zeichnungsphase für die Investorenläuft. Zudem können Startups, die sich im Ruhrgebiet ansiedelnwollen, schon beim heutigen Gründer-Forum ihren Hut für eineFinanzierung durch den Fonds in den Ring werfen."Pünktlich zum 3. Gründer-Forum NRW geht die neue Gründer-DatenbankStartups Ruhr online. Sie wird als fortlaufend aktualisierter Monitordie Entwicklung der Gründungen in der Region dokumentieren. DerInitiativkreis ist Mit-Initiator. Firmenstarter können sich ab sofortunter www.startupsruhr.de registrieren. Zudem unterstützt dasWirtschaftsbündnis das Startup-Internetportal RuhrGründer. DieInformations-Plattform erzählt die Erfolgsgeschichten innovativer,technologiegetriebener und wissensbasierter Geschäftsmodelle. "Wirverschaffen dem Gründertum im Ruhrgebiet damit mehr Sichtbarkeit undTransparenz", sagt Tönjes. "Wir zeigen, wie lebendig dasStartup-Ökosystem im Ruhrgebiet ist."Mehr als 400 Anmeldungen zur KonferenzMit mehr als 400 Anmeldungen hat sich die Zahl der Teilnehmer beim3. Gründer-Forum NRW gegenüber den Vorjahren noch einmal deutlicherhöht. Sie tauschen sich in der Essener Weststadthalle überInnovationsbedarf, Gründergeist und Unternehmertum im Ruhrgebiet, inNRW und in Deutschland aus. Der Kongress ist ein Baustein dergemeinsamen Initiative "Gründerland NRW" des Initiativkreises Ruhrund der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Nach derRuhr-Universität Bochum und der Technischen Universität Dortmund istin diesem Jahr die Universität Duisburg-Essen Partner der Konferenz.Das Gründer-Forum NRW wird vom Frankfurter Allgemeine Forumorganisiert. Im Anschluss findet die siebte FuckUp Night Ruhrgebietstatt, bei der Gründer von Rückschlägen berichten und so potenzielleFirmenstarter aus ihrem Scheitern lernen lassen.Über den Initiativkreis RuhrDer Initiativkreis Ruhr ist ein Zusammenschluss von mehr als 70führenden Wirtschaftsunternehmen und Institutionen. Sie beschäftigenzusammen etwa 2,25 Millionen Menschen weltweit und generieren einenglobalen Umsatz von rund 630 Milliarden Euro. Ziel desInitiativkreises Ruhr ist es, die Entwicklung des Ruhrgebietsvoranzutreiben und seine Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zustärken. Weitere Informationen unter www.i-r.de.Über die NRW.BANKDie NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sieunterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- undwirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern"Wirtschaft", "Wohnraum" und "Infrastruktur/Kommunen" setzt dieNRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: vonzinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen bis hinzu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mitallen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderungberücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Landund Europäischer Union.