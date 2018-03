Gründerallianz Ruhr fördert die Region als attraktiven Standort für innovative Startups (FOTO)

Essen (ots) -- Initiativkreis-Moderator Bernd Tönjes: Aufbruchstimmung weiterbefeuern- Auftakt im "Haus 5" auf Zollverein mit GründerkoordinatorChristian Lüdtke- Erster Data Hub der Wirtschaft für das Ruhrgebiet stößt aufgroßes Interesse- Gründerfonds Ruhr hat aktuell 34,5 Millionen EuroInvestitionsvolumenWo Bergleute einst Steinkohle abbauten, entsteht eine neueKeimzelle für das Schürfen von Daten: Der erste gemeinsame Data Hubder Wirtschaft für das Ruhrgebiet ist ein wesentlicher Baustein derGründerallianz Ruhr, die seit Jahresbeginn ihren Sitz im "Haus 5" aufdem UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen hat. Als GründerkoordinatorRuhr baut der erfahrene Digital- und Startup-Experte Christian Lüdtkemit seinem Team den Data Hub auf. Das "Haus 5" ist künftig zudem Sitzdes Gründerfonds Ruhr, der aktuell ein Volumen von insgesamt 34,5Millionen Euro hat und Risikokapital in Startups im Ruhrgebietinvestiert. Es wird damit zur zentralen Anlaufstelle der Wirtschaftfür innovative Gründer, die im Ruhrgebiet nach Orientierung,Vernetzung, Finanzierung und Förderung neuer Geschäftsideen suchen.Zum Auftakt der Gründerallianz Ruhr im "Haus 5" am heutigen Montag,19. März, hatten sich mehr als 150 Gäste aus Startup-Szene,Wirtschaft und Wissenschaft angemeldet.Die Gründerallianz Ruhr wird gemeinsam vom Initiativkreis Ruhr undden Initiatoren von "Glückauf Zukunft!", der Initiative zurVerabschiedung des deutschen Steinkohlenbergbaus Ende 2018, getragen.RAG-Stiftung, RAG Aktiengesellschaft und Evonik Industries AG alsInitiatoren von "Glückauf Zukunft!" unterstützen die GründerallianzRuhr in den ersten drei Jahren mit insgesamt 1,5 Millionen Euro. DerInitiativkreis Ruhr bringt seine vielfältigen Gründeraktivitäten indie Allianz ein."Das Ruhrgebiet erfüllt alle Voraussetzungen, um sich alsherausragender Startup-Standort zu etablieren: international starkeUnternehmen, eine unvergleichliche Hochschuldichte und einen Marktmit mehr als fünf Millionen Einwohnern im Herzen Europas", sagteBernd Tönjes, Moderator des Initiativkreises Ruhr. "Insbesondere dieNähe zur Industrie macht unsere Region hochattraktiv fürwissensbasierte und technologiegetriebene Gründer. Hier wächst einneuer Unternehmergeist. Diese Aufbruchstimmung wollen wir weiterbefeuern. Zollverein spielt in unserer Gründerinitiative für dasRuhrgebiet eine zentrale Rolle.""Bereits zum Start des neuen Data Hubs stoßen wir auf großesInteresse, zum Beispiel in der Energie-, Chemie-, Wasser-,Immobilien- und Gesundheitswirtschaft", sagte Lüdtke. "Mit dem DataHub bauen wir erstmals eine digitale Plattform auf, mit deren Hilfeetablierte Unternehmen und Startups auf der Basis umfangreichenDatenmaterials ganz gezielt neue Lösungen für gemeinsam definierteAnwendungsfälle entwickeln können. Der Data Hub schafft Raum undChancen für Querdenker, die außerhalb bestehenderUnternehmensstrukturen eigene Geschäftsmodelle entwickeln wollen."Erste denkbare Anwendungsfälle bei der Bereitstellung,Aufbereitung und Verknüpfung digitaler Rohdaten sind dabei etwa dieVerbesserung von Verbrauchsprognosen oder der Netzstabilität. Dabeisteht der Data Hub nicht nur den mehr als 70 Mitgliedsunternehmen desInitiativkreises Ruhr offen. Neben RAG und Evonik als Initiatoren derGründerallianz Ruhr sind EMSCHERGENOSSENSCHAFT und LIPPEVERBAND,Innovation City Management GmbH, das Haniel-DigitalunternehmenSchacht One GmbH und Kolumbus, die Innovationsplattform derStadtwerke Bochum, der Dortmunder Energie- und Wasserversorgung(DEW21) und der GELSENWASSER AG, erste Partner des Data Hubs.Interesse an einer Zusammenarbeit haben darüber hinaus ContiliaGruppe, Duisburger Hafen AG, Industrial Data Space Association, istaInternational GmbH, thyssenkrupp AG, Vivawest GmbH und Vonovia SEbekundet.Beim "Housewarming" stellte Lüdtke seine Vision von einemlebendigen Startup-Ökosystem im Ruhrgebiet vor. Er wird nicht nurkompetenter Ansprechpartner für Startups sein, sondern allewesentlichen Angebote und Aktivitäten für Gründer koordinieren. "Wirwollen dabei mit allen interessierten Akteuren der Startup-Szene aneinem Strang ziehen." Lüdtke lud zum ersten "Ruhr Circle" ein, um denAustausch in dem neuen Kreis aus Gründern, Unternehmensvertretern undMultiplikatoren zu fördern. Das neu gestartete Internetportalwww.gruenderallianz.ruhr bietet Information, Orientierung undTransparenz über bestehende Angebote für Gründer im gesamtenRuhrgebiet.Mit dem Gründerfonds Ruhr haben der Initiativkreis Ruhr und dieNRW.BANK den ersten gemeinsam von Industrieunternehmen undGeldinstituten finanzierten, privatwirtschaftlichen Frühphasenfondsder Region aufgelegt. "Der Fonds investiert renditeorientiert undbegleitet die Unternehmen in seinem Portfolio proaktiv. Zudemerhalten die Startups Zugang zum weitreichenden Investoren- undIndustrienetzwerk des Fonds", sagte Dr. Aristotelis Nastos, einer derbeiden Geschäftsführer. Im Investitionsfokus stehen innovative,technologieorientierte Unternehmen aus der Region mit starkemWachstumspotenzial aus den Branchen Life Sciences und Gesundheit,digitale Wirtschaft, Chemie und neue Werkstoffe, Energie undIndustrie sowie Logistik und Handel.Die Gründerallianz Ruhr steht weiteren Partnern offen und bietetallen Akteuren, die sich für eine neue Startup-Kultur im Ruhrgebietengagieren wollen, ihre Zusammenarbeit an.In das "Haus 5" wird neben Gründerkoordinator und Gründerfondsauch die EUREF AG mit einem Projektbüro einziehen. Sie plant einenZukunfts- und Innovationsstandort, den EUREF-Campus Zollverein, rundum den Gasometer auf dem Welterbe nach dem Vorbild des EUREF-Campusin Berlin.Über den Initiativkreis RuhrDer Initiativkreis Ruhr ist ein Zusammenschluss von mehr als 70führenden Wirtschaftsunternehmen und Institutionen. Sie beschäftigenzusammen etwa 2,25 Millionen Menschen weltweit und generieren einenglobalen Umsatz von rund 630 Milliarden Euro. Ziel desInitiativkreises Ruhr ist es, die Entwicklung des Ruhrgebietsvoranzutreiben und seine Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit zustärken. Mehr Informationen unter www.i-r.de.Über "Glückauf Zukunft!"2016 hat die RAG-Stiftung "Glückauf Zukunft!" initiiert, gemeinsammit der RAG Aktiengesellschaft und der Evonik Industries AG sowie imSchulterschluss mit dem Sozialpartner IG BCE. Unter dem Dach von"Glückauf Zukunft!" werden bis einschließlich Ende 2018 größere wiekleinere Projekte initiiert und koordiniert, die denSteinkohlenbergbau würdigen und Signale des Aufbruchs für dieRegionen an Ruhr und Saar geben. Die Gründerallianz Ruhr ist einesdieser zukunftsweisenden Projekte. Weitere Informationen unterwww.glueckauf-zukunft.de.Pressekontakt:Christian IckingLeiter Kommunikation & PressesprecherInitiativkreis Ruhr GmbHTelefon: +49 201 89 66-660E-Mail: icking@i-r.deOriginal-Content von: Initiativkreis Ruhr GmbH, übermittelt durch news aktuell